Fuman y marchan por la mariguana

Daniel tiene 22 años y admite que fuma mariguana desde los 12.“En mi familia hay quienes son drogadictos de cosas peores”, relata mientras forja un cigarrillo. Se encuentra a las afueras de la escuela primaria Abraham González, lugar seleccionado estratégicamente para la congregación de integrantes y simpatizantes del Movimiento Cannábico de Ciudad Juárez.Son las 12 del día, un hombre que no pasa de los 30 años y que luce una playera desabotonada hasta la altura del pecho, con insignias de la planta, reparte panfletos. Mientras una mujer grita por el altoparlante las reglas de la segunda marcha pro legalización.“Si desean fumar es su decisión, si los detiene la Policía nosotros sólo nos cercioraremos que no haya abuso de autoridad ni tortura”, anuncia.Se trata de Yizni Granados, una de las dirigentes de esta marcha, que se está realizando por segundo año consecutivo.Ella apunta que el movimiento tiene dos ejes. El principal es la lucha por la legalización de la mariguana, el cual consideran un derecho humano de primera categoría.“Los artículos 478 y 479 de la Ley General de Salud, permite la portación de hasta 5 gramos para consumo personal, sin embargo la ley es muy tramposa porque no te permite que la compres, la vendas o la cultives, entonces estas leyes no nos defienden”, dice.El otro es terminar con la guerra contra el narcotráfico, pues indican que ésta sólo perjudica a la población y a las personas pobres y consumidoras; y al legalizar podría haber un mejor control.Daniel sigue fumando y relata que la primera vez que se lo llevaron los policías, tenía precisamente 12 años.“Cuando eres menor antes te decían que te llevaban al bote o con tu mamá. A mí me llevaron con mi abuela, tenía miedo, me regañaron. Me dijo: ‘te dije cabrón que no anduvieras fumando en la calle’”, cuenta.En su casa nunca hubo prohibición, le era permitido hacerlo en su cuarto, en el patio, o en cualquier otro lugar donde estuviera seguro. Actualmente trabaja como encuestador del Partido Revolucionario Institucional, (PRI) y fuma todo el día.“No siento que me afecte en nada, trabajo y llevo mi vida normal. A algunas personas les molesta el aroma, sólo eso”, dice, y admite que ya perdió la cuenta del número de veces que se lo ha llevado la Policía.La marcha comienza, es la 1 de la tarde. El contingente de alrededor de 50 personas se coloca en el carril izquierdo, en sentido sur a norte, de la avenida Plutarco Elías Calles.Avanzan despacio. Portan cartulinas y mantas con leyendas. ‘La prohibición mata, la mota no’, se lee en una.Una camioneta encabeza la marcha, suena música reggae, y a su paso va quedando una estela del característico aroma. Algunos automovilistas tocan el claxon, otros asoman la cabeza y les dicen: “Sáquenla”.Luis, de 24 años, recuerda que la primera vez que descubrieron en su casa que fumaba, fue el drama familiar esperado por cualquier adolescente ante tal situación.“Al principio existió ese estigma, pero ahora han visto que sigo con mi vida, sigo trabajando, estudiando, soy funcional. La reacción fue la típica, el regaño, el enojo, el castigo, pero al ver cómo se lleva la vida siendo consumidor, pues es algo que no es como se piensa”, dice, y relata que es estudiante de licenciatura de música.Para él “la hierba” es un relajante, y aunque admite que el problema es el consumo excesivo, dice que es una cuestión personal.“Todo en exceso es malo, el simple hecho de jalar humo hace daño a los pulmones, personalmente he pasado por períodos de mucho consumo y después encuentro un equilibrio”, relata.Al ritmo de la canción Juego a Muerte, del grupo Antidoping, los caminantes llegan alegres a la Plaza de la Mexicanidad. Exponen por altavoz sus ideas.Un policía se acerca y les toma datos. Les dice que es su deber tomar reporte de todo lo que ve. Se ríe con ellos.A unos metros está por iniciar un concierto, algunos se quedan al mismo. La marcha termina, Yizni grita “¡Sáquenla, pues!”, y todos se dispersan.• Inician marcha afuera deuna escuela• Reparten panfletos• Visten atuendos decoradoscon hojas de la planta• Consideran su consumo underecho humano de primeracategoría• La ley permite portar hasta5 gramos…• Pero comprar, vender ycultivar es un delito• Argumentan que acabaría laguerra del narcotráfico