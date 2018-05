Redescubren la frontera por medio de caminata

“¿Qué es la frontera?”, se preguntan estudiantes, académicos, arquitectos, artistas urbanos y otros ciudadanos de pie a la orilla del río Bravo, frente a la barda metálica que resguarda Estados Unidos.Algunos opinan que es la división física entre dos países; otros la perciben como un espacio que le confiere una identidad a cada uno de los dos asentamientos que la componen.Ambientado en las proximidades del puente internacional Paso del Norte, este ejercicio de reflexión forma parte de una serie de caminatas que este fin de semana se llevan a cabo en la ciudad como parte de la iniciativa “Jane’s Walk”, un movimiento mundial que busca redescubrir las localidades urbanas desde el paseo a pie.Bajo esta forma de pensar, una veintena de personas caminaron ayer a lo largo de la ribera para explorar la zona y contemplar el arte urbano que ahí encontró un hogar.Brenda Ceniceros Ortiz, coordinadora de esta actividad denominada “La border y el río”, explicó que el propósito de este paseo en particular fue conocer las distintas concepciones que giran en torno a la idea de frontera.“Las caminatas tratan de regresar a caminar la ciudad”, dijo. “Es un movimiento a partir de Jane Jacobs, una teórica del urbanismo. Nosotros elegimos este lugar porque, como somos fronterizos, nos interesa mucho rescatar la identidad histórica de la ciudad y una de las más importantes es la línea fronteriza”.Jane’s Walk es una serie de paseos peatonales que se llevan a cabo en varias ciudades del mundo con el fin de honrar la memoria de Jane Jacobs, una activista que, sin experiencia o conocimientos arquitectónicos o urbanísticos, redefinió aspectos vitales sobre la forma en que se planifican las ciudades.Gabriel García Moreno, profesor de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), explicó que esta iniciativa global nació en Toronto y que poco a poco se fue globalizando como una manera de recordar las aportaciones de Jacobs.“Ella hablaba de la importancia de caminar la calle y ver lo que sucedía a nivel peatón en la calle; entender cómo funcionaba la ciudad desde esa perspectiva y no solamente a vuelo de pájaro o desde un escritorio o una oficina. Proponía la construcción de la ciudad desde el ciudadano, no sólo desde el experto”, comentó.

