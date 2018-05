Prevalecen irregularidades en manejo de desechos

Durante los últimos 10 años, los incendios en tiraderos y recicladoras han sido una constante en Ciudad Juárez, pese a lo cual, autoridades de todos los niveles no han logrado erradicar las irregularidades en el manejo de desecho industrial.Predios clandestinos, residuos peligrosos, tiraderos activos a pesar de estar clausurados, colindancia con zonas habitacionales o vialidades primarias y dueños ilocalizables son algunas de las circunstancias que, en cada siniestro, han encontrado las autoridades responsables de la supervisión y control del manejo de la basura.El 22 de febrero de 2008 hubo un incendio en depósito de desechos ubicado en la carretera a Casas Grandes –en la zona donde ocurrió el incendio el miércoles pasado–.Las autoridades municipales y estatales declararon entonces que se trataba de un predio irregular en el que había mal manejo de materiales y no se contaba con un plan de contingencia ambiental ni con los permisos requeridos para su operación.La magnitud del incendio llevó entonces a que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología determinara sanciones para la recicladora, perteneciente a José Trinidad Peña Cabriales, dueño de diversos negocios recicladores que desde la década de los 80 han sufrido incendios.El 31 de diciembre de 2008 ocurrió otro siniestro, también en una recicladora de Peña Cabriales, en la carretera a Casas Grandes. Las autoridades municipales sancionaron entonces al dueño por poco más de 164 mil pesos debido a que el mismo negocio se había incendiado meses antes.En junio de 2009 en la colonia Granjas de Santa Elena –donde se ubica el predio siniestrado esta semana–, tuvo otro incendio en una recicladora donde, de acuerdo con el archivo periodístico, se quemaron 18 mil metros cuadrados de desechos. Días después, el viento avivó las flamas y el incendio volvió a propagarse en el predio, lo que causó que se necesitaran más recursos para sofocar el siniestro.Durante el primer semestre de ese año, los registros de calidad del aire del Municipio revelaron que los niveles de contaminación ambiental habían excedido los límites establecidos por estándares de salud.“Si uno observa qué pasa con los incendios en las recicladoras, puede darse cuenta de que no es un fenómeno nuevo, es hasta cíclico. Cada cierto tiempo se incendian algunos predios, casi siempre irregulares; luego las autoridades evalúan, inspeccionan, pero al poco tiempo, esos negocios se mueven un poco de lugar y vuelven a operar con los mismos dueños, hasta que pasa otro incendio”, indica Lourdes Romo, investigadora del Colegio de la Frontera Norte.En 2009, la Dirección de Ecología del Municipio tenía conocimiento de que de las 55 recicladoras registradas en Juárez, el 90 por ciento no tenía los requerimientos para sofocar un incendio, lo que viola las diversas disposiciones internacionales, nacionales, estatales y municipales que regulan el manejo de desechos.La presencia de múltiples maquiladoras en Juárez, y la generación de basura industrial que acarrean, ha sido identificada como un foco de atención por diversas instituciones.El Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), que en su Atlas de Riesgos ha señalado el factor químico-tecnológico de la ciudad como un agente a atender por su posible impacto ambiental, al no contar con un adecuado manejo de desechos.En febrero de 2011 una planta recicladora de autos, sobre el eje vial Juan Gabriel, se incendió. Se reveló entonces que la empresa Ecorec nunca había sido inspeccionada por las autoridades.En 2012 un tiradero clandestino de pacas de cartón en la colonia Granjas Polo Gamboa y una recicladora sufrieron siniestros que revelaron las fallas, de nuevo, de la regulación.La situación, con múltiples incidentes, se repitió para los años de 2014, 2015 y 2016, donde otros depósitos sufrieron incendios en distintas partes de la ciudad.Tras cada uno de ellos, según la información periodística, los peritajes y evaluaciones de las autoridades revelaron las múltiples violaciones a las normas ambientales. Se anunciaron siempre sanciones y medidas correctivas, sin embargo, los incidentes prevalecen a la fecha.Hasta el cierre de esta edición ni la Asociación Local de Maquiladoras ni la Asociación de Recicladores de Ciudad Juárez habían respondido una solicitud de información sobre el tema.

