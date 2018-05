Nadia Aradai Trejo tenía siete años cuando su padre Luis empezó a plantar árboles en la ciclovía de la colonia Satélite, que corre paralela a la avenida Prolongación Ejército Nacional.Hoy la menor ya tiene 14 y es la principal portavoz del grupo que a lo largo de ese tiempo ha trabajado en la forestación de uno de los pocos pulmones que tiene esa zona habitacional.“Es importante tener el aire limpio, por eso debemos plantar más árboles”, dijo la menor que participó en la siembra de moros, lilas y palmas; junto con su familia y amigos ha sembrado casi 150 árboles.Ella vive cerca de ladrilleras y observó con preocupación la enorme columna de humo que dejó el reciente incendio de una maquiladora.La adolescente urge a la autoridad municipal el apoyo para la instalación de la malla metálica que proteja al parque, de la reparación de las lámparas y que la Policía Municipal sancione de verdad a quienes tiran basura.Que la impunidad no sea motivo para destruir, demanda la menor.“La importancia de sembrar árboles es mejorar el medio ambiente, aquí estaba completamente seco, no había árboles, aparte de que está junto a la carretera nos ayuda a respirar mejor porque hay mucho smog y cuando corren en la pista se respira el humo. Estaba todo pelón”, dijo la menor.El sábado por la mañana Luis Trejo logró convocar a varios padres de familia, amigos suyos, para continuar la siembra de árboles donados por el Municipio.La convocatoria fue buena. Acudió la familia del Taekwondo Gold Olimpic con sus pequeños integrantes, vecinos y amigos de otras zonas habitacionales que se sumaron al esfuerzo de plantar las diferentes especies como lilas, moros y palmeras.Uno de los asistentes aportó su creatividad para implementar junto a cada árbol el sistema de riego por goteo, especial para las zonas áridas de la ciudad, consistente en el reciclaje de botellas de refresco para colocarlas a un costado de cada árbol.Explicó que es necesario colocar una botella con agua de reuso y cubrirla con otra botella cerrada con su tapa. El calor provoca la evaporación del agua y las gotas al caer permiten el suministro del líquido al árbol, por lo que cada cuatro días se rellenan y eso permite el ahorro del agua.Algunos de estos árboles cuentan con el sistema de riego de las aguas que corren por la acequia, gracias a Luis Trejo, su padre.“Mi papá compró las mangueras con su dinero. A él lo apoyó mi mamá”, explicó entre risas Nadia Aradai, recordando cómo se originó la inversión familiar.Aunque el agua rodada no es permanente, los árboles contarán con la opción del sistema de riego por goteo.Nadia urgió al alcalde Armando Cabada Alvídrez a colocar la protección de malla ciclónica, al señalar que los niños y personas de la tercera edad que acuden a la ciclovía están en riesgo permanente por el tráfico vehicular.Han sido precisamente los choques contra la malla lo que ocasionó que gran parte de la protección esté inservible.“Que nos ayuden a tapar las rejas porque las han tirado los carros; aquí vienen muchachos y quitan los árboles, los patean, queremos un cartel que diga que si haces eso lo vas a pagar con una multa o con cárcel”, demanda la adolescente que a los siete años sembró su primer árbol. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

