Andrés Manuel López Obrador, tres veces candidato a la presidencia del país ahora por la coalición Juntos Haremos Historia, es tendencia a nivel nacional no sólo en los buscadores de internet o en las redes sociales. Lo es también en las calles de esta ciudad, en las que aparece de una manera descomunal.Se vende como una piñata, en la que el personaje viste un traje negro y corbata roja, la banda presidencial de México formada por las tres franjas correspondientes a los colores de la Bandera, el cabello canoso y el típico “gallito” sobre el peinado que caracteriza al tabasqueño, en una de las principales avenidas.La pieza hecha a base de papel periódico se encuentra en la Dulcería Gomita, ubicada en la avenida Plutarco Elías Calles, esquina con De la Raza, en esa plaza comercial.Para María, la encargada del negocio, se trata de un pedido “un poco raro” que hizo una de sus clientas.“La hicimos a petición de una de nuestras clientas, pero esperamos que la gente pueda seguirla pidiendo. Es un pedido un poco raro, yo digo que está de moda porque se acercan las votaciones”, dijo la empleada del lugar. Tiene un costo de 300 pesos.El negocio, dijo, se ha caracterizado por realizar piñatas de personajes que en su momento han estado de moda, como el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuando fue recapturado por fuerzas federales y luego extraditado a Estados Unidos, y cuando el presidente de la nación vecina, Donald Trump, llegó al poder.“Antes las pedían de (Donald) Trump cuando entró a Estados Unidos, pero también nos han pedido de ‘El Chapo’. Lo raro es que una vez nos pidieron el personaje de una fotografía que estaba masticando una hoja y todo el mundo nos preguntaba que cuánto costaba la piñata de ‘El Chapo’, aunque no era él”, recordó.E invitó a preguntar por los productos que se venden en ese negocio. “Ojalá nos vengan a pedir piñatas como estas porque con eso, como empleados, nos mantenemos, no tanto por hacerle publicidad a los candidatos, sino porque podemos elaborar una piñata de cualquier personaje”, expresó María.

