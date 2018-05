Rastrean al propietario

El propietario de la recicladora que el pasado miércoles se incendió no ha aparecido, por lo que autoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran enfocadas en localizarlo, dio a conocer el subsecretario de Gobierno, Luis Mario Dena Torres.“No tenemos información de ninguno, tenemos algunos nombres, pero no estamos seguros que sean ellos, queremos con esta investigación ubicarlos”, dijo.El funcionario señaló que tras el siniestro se instaló una mesa de coordinación con dependencias que tienen competencia, las cuales están revisando los registros que tienen en sus áreas de permisos, seguimiento y antecedentes.“Estamos haciendo una ficha técnica para ver el nombre de la empresa, el giro registrado, si tiene permisos vigentes tanto de Protección Civil como de las otras entidades de gobierno que corresponden, estamos sacando datos históricos sobre la actividad que tenía”, añadió.Sin embargo, refirió que hasta ayer no se había establecido si la actividad que se realizaba en la empresa siniestrada era legal.“No sabemos si es clandestina, parece ser que estaba abandonada, por eso estamos haciendo la ficha técnica para saber si estaba irregular”, agregó.Dena Torres dijo que ningún representante de la recicladora se ha acercado a las autoridades para responder los requerimientos de las distintas dependencias, por lo que son rastreados.Señaló que se está revisando también el Registro Público de la Propiedad y se verifican las instalaciones para determinar si contaban con los permisos y qué omisiones se cometieron.Con esa misma finalidad, informó que se entablará contacto también con una empresa maquiladora que se deslindó de la recicladora, pero se le pedirá cooperación para ubicar al propietario.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.