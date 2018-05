Tras 50 horas, fuego se extingue

Tras 50 horas, el Departamento de Bomberos logró apagar totalmente el incendio en la recicladora clandestina ayer a las 4 de la mañana, afirmó el director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza.Expuso que desde el jueves, cuando el siniestro estaba controlado, personal del Departamento empezó a trabajar en el peritaje para conocer la causa del incendio y hoy se entregará la “escena” a la Fiscalía General para que también realice su investigación.“Fue a eso de las 4 de la mañana, ya no había ninguna lumbre prendida, unas cuantas brasas es lo que quedó, ya nada más para poderle entregar a la Fiscalía y que saque su peritaje”, explicó.El funcionario dijo que hubo una parte de material reciclable que no se prendió y se pedirá a empresas del giro que se lo lleven.“Seguimos echando y echando agua allí, pero el detalle es que para apagarlo totalmente era necesario rescoldar, remover el material con equipo como retroexcavadoras o trascabos, porque es un material muy impermeable, se apaga de arriba pero abajo está la lumbre y no deja llegar el agua”, explicó.En el lugar se encontraban ayer cuatro pipas de agua, dos del departamento de Protección Civil y dos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, con las que alimentaron una alberca de lona que abastecía las motobombas para las mangueras.Los viajes para proveerse de agua fueron constantes, mientras los bomberos se turnaron cada tres horas para descansar y alejarse del aroma a plástico quemado.Algunos elementos mencionaron que vecinos acudieron a temprana hora para llevarles cinco cajas de pizza caliente como desayuno.También refirieron que el Departamento constantemente los provee de alimentos y bebida, principalmente agua purificada.En el sitio también permaneció una ambulancia del Departamento de Rescate con cuatro elementos que dijeron estar al pendiente de la salud de los bomberos, además de dos unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.Matamoros mencionó que el fuego inició el miércoles a las 2 de la mañana y ese mismo día en la tarde se controló, pero fue hasta ayer a las 04:00 horas que se consumió totalmente.El funcionario dijo que al menos se utilizaron 210 mil litros de agua o 210 metros cúbicos para poder sofocarlo, ya que se emplearon 21 pipas con capacidades de 10 mil, 20 mil y 30 mil litros.

