Retratan y exhiben vida en la frontera

Una galería de casi 60 piezas fotográficas sobre la vida en la frontera fue instalada ayer en el puente internacional Paso del Norte y en la valla que separa México de Estados Unidos en la zona de Anapra.Las imágenes son producto de fotógrafos de la agencia francesa AFP, que recorrieron más de 3 mil kilómetros desde Tijuana hasta Laredo para retratar “la realidad de la frontera” y el contraste de la cultura mexicana y la estadounidense, informó Pierre Ausseill, director de la AFP en América Latina.“Por un lado hay mucha pobreza y por el otro mucha riqueza, ese contacto es siempre complicado, todas las fronteras tienen esa ambigüedad, esa complejidad, pero aquí se nota quizás más fuerte”, expresó ayer al inaugurar la exposición.Dijo sentir que la violencia, el tráfico de drogas y la pobreza son las principales problemáticas que impactan la frontera juarense.Ausseill explicó que en Europa el tema de las migraciones mundiales causa mucho interés, y en esta ocasión el planteamiento se vio influenciado por el muro del presidente Donald Trump.“Nos pareció muy interesante de enseñar cómo es realmente la frontera porque nadie la conoce y nosotros tampoco”, expresó.Destacó que la idea inicial era hacer el recorrido con dos fotógrafos, uno estadounidense y otro mexicano, pero al final se unió otro reportero gráfico proveniente de El Salvador.Mencionó que el plan siempre fue sólo mostrar cómo es la realidad del lugar sin hablar de política, sino ver las visiones de ambos países.“El problema de las migraciones es muy interesante ahora en Europa, en Francia en particular con los que vienen de Medio Oriente, de Siria, pero es un tema que es mundial y es interesante enseñar otro tipo de migración entre países”, explicó.Expuso que Ciudad Juárez es una ciudad muy conocida tanto por cosas buenas como malas, pero para los encargados de la AFP causó un gran impacto ya que dijo tiene mucha atracción, una historia y figuras culturales como Juan Gabriel, que no habían contemplado y no se conocen más afuera.La AFP expondrá hasta el 4 de junio la fotografías en la malla del paso peatonal del puente Paso del Norte. Otras imágenes de más 6 metros de largo se colocaron en la valla en la zona de Anapra y también serán expuestas en Tijuana, para después ser llevadas a Francia.

