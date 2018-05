Investigan origen de los residuos

La delegación regional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) en Ciudad Juárez, dio a conocer que investiga de quiénes son los residuos que fueron consumidos en el incendio ocurrido en la madrugada del miércoles en una recicladora en la colonia Granjas Santa Elena.Se busca también identificar las causas del siniestro mediante peritajes y analizar las afectaciones que dejó en el sur de la ciudad, se indicó en un documento informativo.Durante las reuniones entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno a quienes compete el caso, se está tomando en cuenta la responsabilidad de la empresa, en particular para identificar a los propietarios o responsables del terreno y desde cuándo operaba.La dependencia investiga el origen de los residuos y los registros de empresas recicladoras en la zona que funcionen con permisos respectivos, se detalló.Desarrollo Urbano encabezó reuniones con carácter de urgencia, con otras dependencias de los tres niveles de gobierno, entre las que se encuentran Ecología del Municipio de Juárez, Profepa, Semarnat, Protección Civil y la propia SDUE, para tomar las medidas que se requieren para contrarrestar el problema de contaminación ambiental que se ha derivado por el incendio.El incendio consumió miles de pacas de cartón, vestiduras, plástico y hule. Sin embargo, no se registraron daños o afectaciones por el incendio a personas vecinas de la zona.Jorge Aguilar, dueño del terreno que se ubica frente a dicho depósito, afirmó que Protección Civil municipal lo contactó para revisar las etiquetas en las pacas, ya que los desechos que hay en su predio son los mismos que los que se quemaron.“Van a investigar de dónde viene el material, están tomando fotos de varias etiquetas que hay ahí de basura que traen nombres de empresas”, dijo.Aguilar narró que hasta el momento les han solicitado datos de los socios de la comercializadora que se quemó y que las autoridades buscarán a las empresas para que se hagan cargo de su material.Añadió que la prioridad por ahora es retirar el material que hay en su terreno para evitar otro incendio.“A mí me enseñaron una que otra maquiladora que ellos iban a visitar, ahí iba Electrolux, Foxconn y unas de Johnson”, expresó.Aclaró que anteriormente se rentó el terreno que se quemó como un estacionamiento donde se guardaban cajas de tráileres, pero con el tiempo lo cambiaron para almacenar material y al principio lo sacaban, aunque después sólo lo amontonaron.El jueves el subsecretario de Gobierno, Luis Mario Dena Torres, señaló que la mesa interinstitucional que se instaló iniciará revisiones en la zona a otros negocios similares y continúa investigando quién operaba la recicladora.

