Trabajan en conjunto los tres niveles de gobierno

Los tres niveles de gobierno se encuentran trabajando para controlar el incendio en la recicladora, informó el fiscal en la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López.“Hay material inflamable y los peritos no pueden ingresar a la zona, por el momento las acciones están enfocadas en lograr controlar el fuego”, dijo.Agregó que de momento no hay querella contra quien resulte responsable del siniestro.“Vamos a analizar la información que se recabe para estar en posibilidad de establecer si hay responsabilidad alguna entre las personas propietarias y quienes arrendaron el predio”, agregó.A un mes y un día del incendio que acabó con la maquiladora Industrias BM de México, los peritos especializados en incendios de la Fiscalía General del Estado (FGE) determinaron que el fuego inició por un cortocircuito en unas cajas de cableados, por lo que el fuego fue accidental.El fiscal Nava López dijo que el resultado ya se entregó a los propietarios de la empresa que estuvo ubicada en la calle Cerrada Industrial número 5540, del Parque Industrial Gema II. “Fue un dictamen complejo por el medio climático, los vientos impedían a los peritos que entraran al lugar del siniestro, sin embargo el informe pericial arrojó que es una condición accidental”, explicó.Indicó que los propietarios de la compañía ya presentaron las querellas correspondientes y una vez concluido el peritaje en materia de incendios procederán a realizar los trámites para el cobro del seguro de daños.El incendio ocurrió el 2 de abril minutos antes de la 10 de la noche y arrasó con la planta maquiladora con más de 20 años de arraigo en la ciudad. Aproximadamente 360 empleados fueron liquidados.El recurso que la empresa pagó no fue el esperado por los trabajadores, ya que por ser un evento fortuito les pagaron solamente 12 días por cada año de antigüedad, con tope de dos salarios mínimos. La liquidación incluyó el pago de 90 días de salario, vacaciones, proporcional de aguinaldo y ahorro.

