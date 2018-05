“¿Qué voy a hacer sin él?”, se pregunta Violeta Yolanda cuando agobiada piensa en la posibilidad de que a su pequeño hijo, Dilan, se le acabe el tiempo.Como madre soltera, la mujer de 24 años intenta a contrarreloj reunir casi medio millón de pesos que necesita para pagar el trasplante de médula ósea que al niño de 3 años le hará superar la leucemia que lo aqueja casi desde que nació.“Tengo miedo de perder a mi hijo”, admite. “Ya no quiero pasar esto otra vez. Ya perdí a una niña, una de mis bebés. Yo ya no lo quiero volver a pasar y menos con él”.Dilan Emmanuel Ibarra Espino es un niño de casi 4 años que padece leucemia mielomonocítica crónica juvenil, una forma rara y grave de cáncer según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.La enfermedad que lo mantiene postrado en una cama de hospital sólo puede ser curada mediante un trasplante, pero la posibilidad de recibirlo depende de si su madre consigue 400 mil pesos.“Hay muchas leucemias que se curan sólo con quimioterapias, pero esta no solamente las necesita; también necesita el trasplante porque es muy agresiva. Le daban 9 meses, pero gracias a Dios ha luchado”, dice Violeta.La historia de este niño inició cuando un día, su madre lo llevó al hospital debido a que presentaba un cuadro de deshidratación.Una vez ingresado, los estudios que le practicaron arrojaron que la causa de su mal era esa leucemia, por lo que con rapidez, Violeta decidió iniciar la valoración médica de su hijo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dependencia de la que ambos son derechohabientes.De acuerdo con el testimonio de la madre, la rapidez en la atención no fue la que ella deseaba, de modo que buscó ayuda en el ámbito privado y la encontró en la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical).“El 8 de mayo cumplimos 3 años diagnosticados”, afirma Violeta. “Todo ha sido muy difícil. Mi corazón está desgarrado. Hay mucha presión. No es nada más juntar el dinero, sino dejar a mis otros dos hijos. Pero también le urge el trasplante. No sé qué vaya a pasar. Estoy en mucha incertidumbre”.Dilan recibía ayer su última quimioterapia en un hospital privado de la ciudad, de donde se disponía a partir a su hogar a esperar la oportunidad de recibir el trasplante.“Mi hijo le ha echado muchas ganas. Nunca ha tenido temor de lo que está pasando. No sé si porque es un bebé, pero él ha tenido mucha fortaleza. Cada vez que recibimos noticias malas, él sonríe. Nunca está apagado”, dice Violeta.Por el momento el niño no tiene cobertura médica en el IMSS ni en el Seguro Popular.La madre pidió ayuda de la comunidad para solventar este gasto, por lo que quien desee solidarizarse con ella puede comunicarse al teléfono (656) 667-9933.