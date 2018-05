Un agente ministerial muerto y tres más lesionados dejaron tres ataques armados contra elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en esta ciudad en menos de 24 horas, lo que mantiene a la corporación en alerta roja.Fuentes hacia el interior de la FGE señalan que el atentado de ayer por la noche fue en represalia por el aseguramiento de 18 armas largas y droga en una casa de seguridad que era de Los Aztecas.El reporte señala que la vivienda está en las calles Valle Alto y Valle de la Peñas, por San Lorenzo, cuya ubicación se logró tras la detención de un presunto homicida.El primero de los ataques ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche del miércoles cuando hombres armados dispararon contra un elemento ministerial frente a la FGE de eje vial Juan Gabriel y Aserraderos.La segunda agresión fue ayer minutos antes de las 3 de la tarde cuando dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) circulaban por las avenidas Francisco Villarreal Torres y Teófilo Borunda; uno de ellos murió y otro resultó herido.Dos horas antes de este crimen el fiscal del Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López, señaló a los integrantes del grupo delictivo “Los Aztecas” como los principales responsables de las 20 agresiones reportadas durante la presente administración estatal en la Zona Norte, que comprende varios municipios, entre ellos Juárez.El vocero de la FGE, Carlos Huerta, dio a conocer que en el lugar de los hechos murió el agente Antonio Ortiz de Espinoza, de 48 años; otro investigador resultó gravemente herido y se encuentra hospitalizado.Al cierre de esta edición el estado de salud del elemento herido era reportado como delicado, dijo el portavoz.El atentado número 19 registrado contra corporaciones policiacas en la Zona Norte, ocurrió frente a la Universidad Tec Milenio Campus Ciudad Juárez, lo que obligó a la suspensión temporal de clases.Decenas de personas que cursan la preparatoria o universidad fueron recogidas por sus padres y tuvieron que caminar entre vialidades cerradas con cordones preventivos, instalados por los primeros respondientes para proteger la escena del crimen.Los estudiantes expusieron su malestar ante el aumento de hechos violentos. Uno de ellos dijo haber sido testigo de otro crimen en el bulevar Manuel Gómez Morín, por lo que cuestionó a las autoridades en qué parte de la ciudad se puede estar seguro.“Nosotros no estamos seguros ni en un bar, ahora ni en la escuela. Es más, ustedes tampoco están seguros ni en sus instalaciones”, planteó un estudiante de la carrera de Licenciatura en Comercio Internacional que está en la fase final del semestre, al referirse a la agresión que sufrió la FGE en el exterior del edificio ubicado en el eje vial Juan Gabriel.Algunos alumnos tuvieron que caminar varios metros al ser cerradas las vialidades, lo que provocó un caos vial; el tráfico se colapsó cuando los elementos de las diversas corporaciones tomaron calles en sentido contrario y circulaban a exceso de velocidad en busca de los responsables.Los dos agentes investigadores viajaban a bordo de una camioneta tipo pick up Ford F150 gris sobre las avenidas Francisco Villarreal Torres y Teófilo Borunda cuando fueron alcanzados por los tripulantes de una camioneta que dispararon en varias ocasiones.En la escena quedaron dos vehículos más, uno verde, el cual chocó contra la camioneta de los ministeriales. Presuntamente dentro de este automóvil fue asegurada un arma de fuego de bajo calibre, dijo el vocero de la FGE.Policías municipales de los distritos Valle y Sur fueron los primeros en llegar a la escena del crimen y brindaron ayuda a uno de los investigadores, al que trasladaron a una institución médica privada en medio de un dispositivo de seguridad.Fuentes de la FGE informaron que tras este ataque fue detenido uno de los agresores, quien proporcionó la ubicación de una casa de seguridad en el área de San Lorenzo, donde se aseguró armamento y drogas, y horas más tarde en represalia se registró el segundo ataque del día y tercero en menos de 24 horas.Éste ocurrió ayer a las 9:30 de la noche en bulevar Zaragoza y Toronja Roja en el Infonavit Solidaridad, donde un agente resultó lesionado.Los primeros informes en el lugar de los hechos señalan que los dos agentes ministeriales activaron la alerta solicitando apoyo a sus compañeros, por lo que se registró una intensa movilización policiaca.El agente lesionado adscrito a la Fiscalía de Género fue trasladado al área de Urgencias de un hospital a bordo de una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que atendió el llamado mientras que los demás policías realizaron un operativo para localizar a los responsables.Testigos informaron que los agresores viajaban en un automóvil compacto negro de donde le realizaron disparos a los ministeriales. El vehículo oficial presentaba orificios en el parabrisas.Señalaron que aparentemente uno de los agentes repelió la agresión.Hasta esta noche no se ha informado sobre el estado de salud del agente y si éste logró repeler la agresión.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.