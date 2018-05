Autoridades municipales, estatales y federales están por establecer los daños causados al medio ambiente debido al incendio en el depósito clandestino de basura reciclable.Flor Karina Cuevas Vázquez, directora de Ecología municipal, dijo que por lo pronto la calidad del aire a un día del siniestro es regular.Igualmente, la Dirección de Protección Civil empezó a trabajar ayer, tras sofocar el fuego, en el peritaje para determinar las causas que provocaron el fuego, que inició a las 2 de la mañana del miércoles pasado, dio a conocer el titular de Protección Civil, Efrén Matamoros.“Donde empezó la contaminación fue a la altura del bulevar Zaragoza, ahí las partículas ya estaban frías (en la mañana del miércoles) y empezaron a descender, en toda esa zona de La Cuesta, ya había problemas de contaminación bastante fuertes, se notaba claramente la cantidad de humo en esa zona”, agregó.En rueda de prensa funcionarios municipales dieron a conocer que los bomberos apagaron ayer en la tarde totalmente el fuego, y aseguraron que ni en Ecología ni en Protección Civil se recibió una queja sobre la peligrosidad de ese depósito, como señaló la Asociación de Recicladoras de Ciudad Juárez.Debido a un siniestro similar que se registró el 27 de abril en ese mismo lugar, ubicado en la colonia Granjas de Santa Elena, Protección Civil exigió a la empresa “Comercializadora de Productos y Servicios JPBR” que cumpliera con ciertos requisitos para seguir operando.Sin embargo, no lo hizo y abandonó el inmueble y desde entonces no se tuvo registro de actividades, pero siguió trabajando de manera clandestina, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.Uno de los requisitos que se le solicitaron, y que no cumplió, fue que cambiara de uso de suelo, pues el que tiene actualmente no permite desempeñar esa labor, agregó.“Hay sanciones desde el punto de vista municipal que tiene facultades para imponer la Dirección de Ecología y así se hará”, aseguró.La directora de Ecología dijo que para determinar el daño causado ayer se realizó una reunión con funcionarios de la Secretaría estatal de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).“Una cuestión como la ocurrida en este incidente trae consecuencias al medio ambiente, al subsuelo y consecuencias jurídicas para todas las personas que se encuentren involucradas en este suceso”, explicó.Agregó que actualmente la calidad del aire en la ciudad es regular, y las estaciones de monitoreo se están “corriendo” para medir el nivel de cada contaminante.Por el material que se quemó, del incendio emanaron variedad de dioxinas “que no son buenas para estarse inhalando”, formaldehídos y monóxido, explicó Cuevas.Dijo que para determinar el impacto ambiental se tomará en cuenta el peritaje de Protección Civil, Fiscalía General del Estado, y el trabajo del equipo interdisciplinario conformado por químicos, biólogos e ingenieros ambientales.Las multas que podría aplicar Ecología son de hasta 800 mil pesos por los daños ambientales, y de 100 a mil UMAS que equivalen de 8 mil 60 a 80 mil 600 pesos por falta de un estudio previo para la operación, aseguró.El director de Protección Civil expuso que el incendio inició en la parte oriente del terreno, donde no hay barda perimetral.Matamoros agregó que 70 bomberos apagaron el incendio, se utilizaron más de 21 pipas, de las cuales cinco son de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y seis particulares.Así como cinco unidades extinguidores del Departamento de Bomberos, una de una empresa privada y otra del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM), siete retroexcavadoras y cinco trascabos.70bomberos21pipasunidadesextinguidorasretroexcavadorastrascabos

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.