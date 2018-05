Los caballos 'le avisaron' del fuego

Mientras que algunos vecinos del sector de Granjas de Santa Elena, pensaron que iba a llover, otros se dieron cuenta del incendio por la actitud que tomaron sus animales, entre ellos caballos y perros.Algunas personas creyeron que estaba nublado, de acuerdo con varias entrevistas que realizó El Diario en el sector.Mario Aguilar, habitante de un rancho de la zona cercana al siniestro, expuso que desde la madrugada sus caballos comenzaron a correr y relinchar de forma extraña. Se percató del humo que empezaba a llegar a su casa. Por eso decidió salir con el fin de evitar una intoxicación.“De temprano estaba más el viento a mi favor, no llegaba hasta acá pero ya amaneciendo empezó a llegar y pues necesitamos cuidarnos”, dijo el vecino.Mencionó que de no controlarse el incendio, trasnocharía en el monte donde ese ambiente no llegue hacia él ni a sus caballos.Aguilar dijo que hace cuatro años sucedió algo igual, pero que se había controlado más rápido por lo que ahora sólo iba a cuidarse del humo, “que no nos vaya a traicionar porque si me agarra ahí dormido qué tal”, señaló.Algunos habitantes de la localidad transitaban por las calles cubriéndose con su misma ropa, como Silvia Hernández, quien aseguró no haberse dado cuenta del incendio hasta que se levantó y acudió a la tienda a comprar un medicamento.“Nos da miedo porque ahí está cerca Pemex, imagínese, desaparecemos todos”, dijo.Otros vecinos refirieron que se enteraron del incendio hasta la mañana que se despertaron y vieron la noticia del incendio en la televisión.Algunas colonias donde se percibía el olor y la nube de humo alcanzaba el ambiente, se encontraban vacías, pues incluso la primaria Leona Vicario y la secundaria Lázaro Cárdenas, ubicadas en el sector, no dieron señal de clases.Esto a diferencia del Jardín de Niños 18 de marzo, donde algunas madres de familia dieron a conocer que llevaron a sus hijos a la escuela desde la mañana, ya que el humo no se percibía pero a la hora de ir por ellos refirieron que se había extendido por lo que permanecerían en casa para evitar que el ambiente les fuera a perjudicar.“El humo es el que afecta, en la mañana se sentía muy gacho el olor a quemado, a plástico”, mencionó Jesús López, habitante del sector, quien además resaltó que en cinco años se habían presentado pequeños incendios en la zona pero nunca uno igual a este.