Mientras vecinos aseguraron que parte de los desechos que ardieron ayer en el depósito de materiales, eran propiedad de una maquiladora maquiladora, la empresa aseguró que retiró su material hace tres meses.A través de un comunicado, Lear corporation afirmó que detectó la existencia del predio y de inmediato procedió a la recolección de los residuos.“Nos dimos cuenta que existía una cantidad de material de nuestra propiedad que se usaría como combustible alterno por lo que inmediatamente procedimos a la limpieza y disposición de esos residuos”, manifestó la compañía.José Luis Salazar, director de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de la empresa, mencionó que Lear Corporation entregó el material a una cementera para que se procesara, pero el desecho no estaba siendo manejado de acuerdo a lo convenido.Fue entonces, dijo, que Lear decidió remover los desechos.“Nosotros llevamos ese material a una empresa para que lo utilice en sus hornos como combustible alterno. Hace aproximadamente tres meses, consultamos y vimos que no estaban procesando nuestro material e inmediatamente procedimos a la limpieza.Sí reconocemos que había material nuestro ahí pero hicimos un esfuerzo para recoger lo que había ahí hace aproximadamente 6 a 8 semanas”, agregó Salazar.Jorge Aguilar, dueño de otro depósito de materiales, dijo que el material incendiado provenía de la maquiladora Lear, dedicada principalmente a la manufactura de asientos para automóviles.“Tiene como dos o tres años abandonada totalmente este predio y el material como 8 meses abandonado. Lear vino hace dos meses a sacar material de este lado y también de allá (otro predio) que porque era de ellos y no querían tener problemas. Ellos mismos comentaron que otro material que hay aquí en los terrenos, es también de otras plantas de Lear, que a lo mejor ellos venían más adelante a sacarlo”, mencionó Aguilar.En entrevista, Aguilar dijo que a la fecha existen en varios centros que tienen desecho de la empresa Lear.

