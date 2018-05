Mauricio Holguín Romero presionó el cuello de su concubina hasta que tronó, después le puso música de Beethoven, —tal y como ella le había pedido en caso de que muriera—, y le aplicó un bálsamo. Enseguida siguió bebiendo cerveza.Horas más tarde llamó al 911 para reportar que su esposa había fallecido.Así lo señaló el propio Holguín Romero al rendir declaración ante el Ministerio Público (MP). Esta versión fue tomada ayer como un dato de prueba válido por parte de un Tribunal de Control para vincularlo a proceso penal como sospechoso del asesinato de Teresa Amalia Camargo García, ocurrido el pasado 22 de abril.Los familiares de la víctima y del acusado escucharon atentamente cómo fue privada de la vida la mujer, de 67 años, vigilados por los policías procesales ante el temor de que la situación se saliera de control.Camargo García fue asesinada en el interior de una casa ubicada en las calles Juan Felipe Rico y Eduviges Rey de Quezada en la colonia Infonavit Juárez Nuevo.Mauricio Holguín declaró que el 22 de abril a las 10 de la mañana comenzó a beber cervezas y puso música. Dos horas y media más tarde la víctima le pidió un vaso con cerveza y luego le mostró un video de su primer esposo ya fallecido y posteriormente se quiso levantar, pero se cayó y se pegó en la nariz, cuello y un brazo.Él la levantó y la llevó a acostar en la cama; ella se quedó tomando. Después se volvió a caer, ahora de la cama, y nuevamente él la levantó, le puso el pijama, la acostó y se quedó un rato con ella.Luego se retiró para seguir bebiendo, pero regresó como a las 4:00, porque ella le habló, se retiró y volvió a las 12:00, en esa ocasión la víctima le dijo que le dolía el cuello, por lo que se subió encima de ella y le sobó el cuello.“Andaba borracho, le apreté el cuello hasta ahorcarla, le di unas cachetadas para que respondiera y la golpeé por la espalda para ver si también respondía. Esto fue entre las 3:00 y 4:00 de la madrugada. La dejé sola y seguí tomando, como a las 5:30 de la madrugada me desperté, fui y la miré que ya no respiraba, la llevé a bañarla, se me cayó en el baño y fui por un cobertor para arrastrarla a la recámara y le puse música de Beethoven, ya que ella me pidió que cuando falleciera le pusiera ese tipo de música. También le puse un bálsamo y seguí tomando”, afirmó el detenido.El miércoles 25 de abril, Holguín Romero quitó la música y le volvió a poner un bálsamo a la víctima y como a las 9 de la mañana le mandó un mensaje a su patrón en que le decía que su esposa había muerto y posiblemente él la había ahorcado.La tarde del mismo día, el presunto homicida habló al 911 para reportar la muerte de Teresa Amelia y al lugar acudieron agentes municipales, quienes encontraron el cadáver de la mujer en una cama y percibieron un olor putrefacto.

