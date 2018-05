Advirtieron peligro desde hace 2 años

La Asociación de Recicladores de Ciudad Juárez dio aviso hace dos años a autoridades de Protección Civil sobre la disposición ilegal de residuos en el predio ubicado en la colonia Granjas Santa Elena, donde se originó un incendio la madrugada de ayer.Gibran Sólis Kanahan, secretario de la agrupación, precisó que lo ocurrido en el lugar no correspondía a actividades de reciclaje.“Lo que sucedió no fue la quema de un depósito, es la quema de residuos que estaban dispuestos de manera inapropiada”, señaló.El también miembro del Comité Juárez Recicla dijo que desde hace 2 años se tuvo la primera plática con Protección Civil, alertando sobre la peligrosidad de los desechos ahí depositados, la mayoría vestiduras de autos. “Tenemos fotos, ya habíamos solicitado la intervención de la autoridad. Les dijimos ‘cuidado, este es un acumulamiento de alto riesgo’”, recordó.Gibran Solís dijo que la asociación tiene identificados dos predios más que son usados de forma clandestina para el depósito de desperdicios sin ningún valor económico en la misma zona del siniestro.Resaltó que la asociación exige que se investigue de dónde provenía el material que fue tirado en el terreno y se tomen cartas en el asunto.Indicó que están en disposición de colaborar con las autoridades y compartir la información que han recabado sobre lugares donde se dispone de residuos ilegalmente.Con lo ocurrido en Granjas de Santa Elena se prevé que se desaten una serie de inspecciones a las recicladoras que sí cumplen con todas las disposiciones de ley. Entre las reglamentaciones que deben cumplir está licencia de uso de suelo, plan de contingencia, permiso municipal de manejo de residuos, el cual las obliga a presentar informes trimestrales sobre qué recolectan, de dónde viene y qué hacen con el material.Si tienen clientes que les generan más de 10 toneladas de materiales necesitan también una autorización de Ecología estatal y tener registrados ante el Seguro Social a todos los trabajadores.El principal cliente de las recicladoras es la industria maquiladora, cuyas empresas deben participar activamente en el destino de la basura que generan, remarcó Gibran Solís. Raúl De León Apraez, presidente de Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) mencionó que la industria maquiladora tiene la obligación de disponer de forma adecuada y conforme a la ley de la basura que generan en sus procesos.Indicó que deben cerciorarse que sus proveedores les den un correcto destino, por el bien del medio ambiente.Se solicitó postura de la Asociación de Maquiladoras (AMAC-Index Juárez) pero al cierre de la edición no hubo respuesta.

