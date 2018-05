En la recta final del juicio oral seguido en contra del empresario Sergio Ricardo Bermúdez Espinoza, por el delito de administración fraudulenta, los abogados que representan a la parte denunciante apelaron al lado sentimental del asunto al afirmar que antes de morir la esposa del exalcalde Jaime Bermúdez le hizo prometer a su hijo, el hoy acusado, que siempre velaría por sus hermanas y él no cumplió con esa promesa, por el contrario, causó un detrimento a la empresa familiar.Ayer el Ministerio Público (MP), los abogados de los denunciantes y la defensa legal de Sergio Ricardo presentaron sus réplicas y la duplica de la réplica y en cualquier momento el Tribunal de Enjuiciamiento se pronunciará.En la acusación formulada por el MP estatal y motivo del juicio oral en proceso se señala que Sergio Ricardo Bermúdez Espinoza, en su carácter de gerente general y presidente del Consejo de Administración de la empresa Desarrollos Salo, realizó operaciones del primero de enero de 2009 al 30 de junio de 2012 para beneficiarse él y terceras personas hasta por 8 millones 426 mil 539 pesos.Presuntamente Bermúdez desvió en beneficio propio un millón 482 mil 654 pesos, 475 mil 596 pesos a la empresa Industrias Zeber S.A. de C.V. y 3 millones 090 mil 222 pesos a Real Consulting International Incorporation; ambas compañías propiedad de Sergio Ricardo.También se le acusa de haber desviado 2 millones 937 mil 338 pesos a Jesús Roberto Aveitia Martínez y 440 mil 727 pesos a Silvino A. Rodríguez.El abogado Roberto Aveitia afirmó que sus honorarios estaban justificados con los servicios que prestó a la compañía Desarrollos Salo, presentó los recibos y refirió que hizo sus declaraciones de impuestos.Silvino Rodríguez declaró ante el Tribunal que fue contratado por el padre de los hermanos Bermúdez, el exalcalde Jaime Bermúdez, y que su trabajo consistía en promocionar la industria maquiladora en el extranjero para atraer inversionistas y justificó los honorarios que recibió.Al presentar sus alegatos finales, Kevin Carrera, el abogado que representa a la parte denunciante dijo que Ricardo Bermúdez le prometió a su mamá antes de que falleciera que se iba a ser cargo de sus hermanas Ana, Lucía y Olivia, pero su conducta como gerente general y presidente del Consejo de Administración de la compañía “Desarrollos Salo” es contraria a la promesa.“Esto lo traigo a colación porque si bien es un elemento subjetivo no jurídico fue parte de la confianza que le depositaron a Sergio Ricardo para administrar su empresa”, dijo.Sin embargo, aseguró, el ahora acusado realizó operaciones prejudiciales de 2009 a 2012, año en que fue removido del cargo de gerente general y presidente y en su lugar fue nombrado el hijo de Ana, Gerardo Adolfo Benavente Bermúdez.Sergio Ricardo y su abogado afirman que no hay delito que perseguir.Nájera presentó las declaraciones de Laura Lorena González Armendáriz y Luis Raúl Mendoza Chaparro, ellos concluyeron que no hubo ningún desvío de recursos, señalaron que en el peritaje de Grijalva y González había varios errores porque no se revisaron “documentos fuentes”, se careció de un análisis de profundidad y tampoco se vio el detalle.Los peritos de la defensa también indicaron que la otra parte no tomó en cuenta que los dueños de Desarrollo Salo –los hermanos Bermúdez Espinoza– también son los copropietarios de la empresa estadounidense Real Consulting Inc y los recursos asignados a esta compañía siguen en poder de los hermanos Bermúdez.Ayer el Tribunal de Enjuiciamiento dio por terminada la recepción de las réplicas y entró a deliberar en privado.Datos no oficiales indican que a las 10:00 horas de mañana sábado se emitirá el fallo.