Buscan probar inocencia de acusado por crimen en supermercado

La defensa legal y familiares del hombre detenido y acusado de haber cometido un robo y de matar al guardia de seguridad de un supermercado, denunciaron que él es inocente.El abogado presentó una serie fotográfica extraída de los videos de seguridad de la sucursal del Smart donde sucedió el asesinato de Mónico Ramírez Martínez, para compararla con el detenido Eduardo Payán Ruiz y afirmar que se trata de dos personas diferentes.Los familiares de Payán señalaron en entrevista, que su pariente fue sacado de la casa por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) horas después de que lo detuvieron y lo dejaron en libertad por una falta administrativa e indicaron que el día que sucedieron los hechos en el supermercado el ahora procesado estaba trabajando.A las 13:20 horas del pasado 24 de abril un hombre entró a la sucursal del Smart ubicada en la avenida de Las Torres y Libramiento Aeropuerto del fraccionamiento Hacienda de las Torres y robó un chocolate Hershey’s, una carne y un medicamento paracetamol y los ocultó en su ropa para después rebasar el área de cajas sin pagar.En ese momento fue interceptado por dos guardias de seguridad –entre ellos la víctima mortal–, quienes le cuestionaron su conducta y lo sujetaron de los brazos. Pero el presunto ladrón sacó una pistola y le disparó al guardia para después huir del lugar con la mercancía.La víctima murió en las instalaciones del hospital 66 del IMSS debido a un shock hipovolémico por una lesión en el glúteo izquierdo así como laceración de la arteria ilíaca primitiva izquierda, de acuerdo con los datos expuestos en la primera audiencia instruida a Payán.Ayer el abogado defensor de Eduardo Payán le expuso al juez de Control Juan Melitón Hernández Ponce que la media filiación proporcionada por los empleados del supermercado respecto al delincuente no corresponde a su representado.Uno de los testigos, quien observó al responsable durante 20 minutos a través de las cámaras de seguridad del negocio y luego de la detonación del arma de fuego se acercó a auxiliar, lo describió como 1.80 metros de estatura, complexión regular, cabello corto y canoso, orejas grandes, pómulos pronunciados y ojeras, cara afilada y nariz grande.Mientras que Eduardo Payán, señaló el defensor, es mide 1.65 metros, tiene el cabello negro, no tiene ojeras, ni rostro afilado, tampoco nariz grande. Solo coincide en que tiene las orejas grandes.Además el litigante particular pidió al Tribunal que tomara en cuenta que Payán fue detenido dos días después de los hechos ocurridos en el supermercado, por una conducta diversa y retenido hasta que se obtuvo la orden de aprehensión; y le solicitó al juez que tomara en cuenta las fotos extraídas de las cámaras de seguridad del establecimiento afectado.En su turno el agente del Ministerio Público (MP) a cargo de la carpeta expuso que dos testigos presenciales reconocen a Eduardo Payán como el ladrón que disparó contra Mónico Ramírez Martínez; señaló que la media filiación del acusado sí coincide con las captadas en el video y refirió que las características aportadas por los testigos no necesariamente tienen que ser exactas.En entrevista, la esposa de Eduardo Payán indicó que el pasado 26 de abril como a las 21:30 horas elementos de la SSPM acudieron a su casa y le dijeron que se iban a llevar a su marido para presentarlo ante un juez de Barandilla porque ese día por la mañana lo habían detenido otros agentes y posiblemente lo habían maltratado y el juez lo quería ver.Después lo trasladaron a estación Babícora y luego a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado zona Norte de donde ya no salió.“Lo están acusando injustamente, lo están “quemando” en las redes sociales. ¿Por qué?, es una persona que no hizo eso, si fuera así nosotros no andaríamos aquí. Él no es. Cuando paso lo del Smart mi esposo estaba en una casa de la calle Nicolás Bravo y Sinaloa sacando escombros, él trabaja en mantenimiento, ese día llevaba a mi niño con él”, expuso la esposa, quien iba acompañado de los padres de Eduardo.A la audiencia, celebrada en la cuarta sala de apelaciones de la “Ciudad Judicial”, también acudieron tres familiares del guardia asesinado y el representante legal del supermercado.Ayer el juez decretó un receso, la diligencia se retomará hoy a las 12:00 horas para que el Tribunal dé a conocer si vincula o no a proceso a Payán Ruiz quien enfrenta cargos por los delitos de homicidio calificado y robo agravado.