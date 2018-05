Tras incendio, revisarán recicladoras

Tras el incendio que consumió un depósito de materiales reciclables al sur de la ciudad, autoridades de los tres niveles de gobierno inspeccionarán este tipo de negocios, dio a conocer el subsecretario de Gobierno, Luis Mario Dena Torres.Señaló que el Estado ya tiene información que le fue entregada sobre lugares aparentemente irregulares que acumulan materiales reciclables.“Desafortunadamente pasó esta desgracia, pero al mismo tiempo nos vamos a enfocar donde más hay, nos han dicho, pero no hemos hecho nosotros recorridos porque nos hemos concentrado en que el incendio se extinga completamente”, dijo.Indicó que las revisiones iniciarán una vez que se declare extinguido el incendio en el negocio.“Tenemos información de que hay algunos centros de acopio en esa área. Vamos a enviar brigadas para que revisen y vean precisamente si tienen permiso, están regulados y cumplen con la Ley y actuar en consecuencia”, apuntó.En el caso del centro incendiado, la Asociación de Recicladores de Ciudad Juárez informó que dio aviso hace dos años a autoridades de Protección Civil sobre la disposición ilegal de residuos en el predio ubicado en la colonia Granjas Santa Elena.Gibran Solís Kanahan, secretario de la agrupación, precisó que lo ocurrido en el lugar no correspondía a actividades de reciclaje.“Lo que sucedió no fue la quema de un depósito, es la quema de residuos que estaban dispuestos de manera inapropiada”, señaló.Reveló que la asociación tiene identificados dos predios más que son usados de forma clandestina para el depósito de desperdicios sin ningún valor económico en la misma zona del siniestro.Resaltó que la asociación exige que se investigue de dónde provenía el material que fue tirado en el terreno y se tomen cartas en el asunto.En marcha operativo paradetectar irregularidadesTras el incendio en un predio donde se almacenaba material reciclable, las Direcciones municipales de Desarrollo Urbano, Ecología y de Protección Civil, pondrán en marcha un operativo para detectar irregularidades en negocios con ese giro.En la ciudad existen 67 recicladoras, de las cuales más del 80 por ciento están regularizadas, es decir que cuentan con licencia de funcionamiento, previo a la obtención de dictámenes de Ecología y de Protección Civil, aseguró la titular de la Dirección de Desarrollo Urbano.“No obstante y para evitar un hallazgo como el sucedido, vamos a implementar de manera inmediata un operativo”, aseguró Lili Ana Méndez Rentería.Explicó que se partirá del inventario con que se cuenta para revisar poco menos del 20 por ciento de los negocios que no están regularizados y se atenderán denuncias ciudadanas.“Vamos a cuidar que los que cuentan con permiso tengan implantadas de manera adecuada todas las medidas que le marcó tanto Protección Civil, como Ecología y evitar un incidente nuevamente como el ocurrido”, mencionó la funcionaria.Méndez dijo que en el caso del depósito de materiales que se quemó el miércoles pasado en Granjas de Santa Elena, no tenía permiso de Desarrollo Urbano para operar, de acuerdo con los registros de la dependencia.Agregó que el negocio estaba fuera de una zona donde pudiera funcionar con ese giro, “pero en su colindancia inmediata sí”.Por ello, alrededor del predio hay maquiladoras y recicladoras, que están en zona de industria y servicios altamente contaminantes, “pero ese predio está justo fuera de los límites de esa zona”.A su vez, el director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, invitó a la ciudadanía a denunciar recicladoras clandestinas.“Que nos ayuden con este tipo de lugares para poder detectar y llegar a estos lugares, desde luego ahorita vamos a ponernos de acuerdo para hacer operativos conjuntos”, declaró.Subrayó que la denuncia es importante para “llegar a esos lugares y rápidamente tomar acciones”.

