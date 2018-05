Construye edificios... y profesionistas

Por más de 40 años Eleazar Camargo ha dedicado su vida a la construcción de edificios en esta ciudad, con lo cual ha logrado la formación académica de sus tres hijos, uno de los cuales ahora es arquitecto.“Tengo tres hijos, uno es arquitecto, una hija es licenciada en Derecho, el más chico está estudiando todavía, los he sacado adelante de la pura obra (…) A veces me dice que cómo le hace, y le digo cómo y le hago un croquis, pero ya me superó, gana más que yo”, relató alegre el hombre de 58 años.Para él, el oficio de albañil fue algo heredado de su padre, pues ante la imposibilidad de tener estudios aprendió a hacer lo que hacía éste, y desde entonces no ha parado de trabajar.“Por ejemplo, ahora estoy trabajando en la construcción de un comedor comunitario, ahí se les va a dar de comer a muchos niños. Esas son mis satisfacciones. Quise entrar a una maquila pero no me hallo, yo pienso que esta es mi carrera”, dijo ayer durante el Día de la Santa Cruz.Con motivo de la conmemoración, el obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, ofició una misa especial en El Punto, lugar donde se congregaron alrededor de 200 personas dedicadas al oficio.“Dice el evangelio que Moisés levantó la cruz y todo el que la mire será salvado. Hablamos de protección, cuidado, vida, la construcción es vida y construir es vida, es amor”, declaró Torres Campos.Tras la misa los presentes desayunaron para festejar, además de que llevaron cruces adornadas, las cuales son características de la celebración.Informes periodísticos revelan que la fiesta de la Santa Cruz tiene sus orígenes en lo que antes era la Festividad de los Mayos, cuando se conmemoraba el tiempo medio de la primavera y se le rendían cultos a la naturaleza, adornando un árbol o un tronco con flores y adornos, en el precristianismo. Después de la llegada del cristianismo, la fiesta fue adaptada a la nueva fe y se cambió el tronco por una cruz.Por otro lado, según el santoral católico, la festividad de la Santa Cruz se refiere a la cruz de madera donde murió Jesús de Nazareth, y se celebra el 3 de mayo porque justo en esa fecha, pero en el año 326, fue cuando se encontró dicha reliquia sagrada.Entre los albañiles y constructores, este día es importante colocar una cruz adornada en las construcciones, no sólo para dar gracias por el trabajo, sino también para impedir accidentes fatales, indicaron.Luis Mario Baeza Cano, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Ciudad Juárez, dijo que este año se tienen registrados 18 mil trabajadores en la industria.“Registrados ante el Seguro Social, 18 mil empleados, es un número grande de formales, pero informales es otro número muy grande de personas que de una u otra forma se dedican a la construcción, sobre todo en casas habitación”, dijo.Además, aseguró que debido a la implementación de medidas de seguridad, tema en el que cada vez son más estrictos, los accidentes fatales prácticamente se han erradicado.Esto es importante ya que el año pasado se decía que eran unos 10 mil trabajadores registrados, es decir, que el número casi se duplicó en el transcurso de 12 meses, lo cual se debe a la cantidad de construcciones que se están realizando en la ciudad, dijo.“Sobre todo ha aumentado en lo privado, centros comerciales, ahora están saliendo licitaciones, se van a pavimentar muchas calles, poner banquetas, remodelar parques, baños, esperamos una gran derrama económica”, dijo. (Karen Cano / El Diario)

