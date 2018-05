Usaron en delitos placas rojas clonadas

En lo que va del año son 15 las matriculas rojas clonadas que detecta la Fiscalía General del Estado (FGE) en vehículos “chuecos” utilizados en delitos, dio a conocer el fiscal Jorge Arnaldo Nava López.“Ya se han hecho aseguramientos de vehículos que forman parte de carpetas de investigación por estar involucrados en delitos. La mayor parte son engomados apócrifos, clonados”, dijo.En rueda de prensa conjunta con el subsecretario de Gobierno, Mario Dena, el fiscal indicó que habrá revisiones minuciosas a quienes portan esta matrícula para identificar aquellas que sean clonadas y estén involucradas en probables delitos.“En los operativos de contención se dio la instrucción de que estos vehículos se revisen minuciosamente”, refirió.Señaló que los engomados son elaborados en forma simple, lo que permite a cualquier persona clonarlos.“El plástico del engomado no reúne los requisitos de seguridad por lo que ya tenemos varios casos donde no coinciden con el padrón que ellos nos han entregado. Al no contar con medidas de seguridad es fácil que cualquiera haga uno”, añadió.Sin embargo indicó que el padrón que están generando los comerciantes de autos usados es confiable y es una herramienta que ayuda a la Fiscalía en sus investigaciones.“El padrón no está en duda, pero hay casos de vehículos asegurados donde el número no corresponde al padrón. Sin embargo, el padrón sirve a la Fiscalía, de no tener ninguna información de quienes son los propietarios de esos vehículos a tener un padrón, nos ha ayudado a avanzar en algunas carpetas de investigación que tenemos”, refirió.De acuerdo con las organizaciones de vendedores de autos, a la fecha suman más de 20 mil vehículos “chuecos” comercializados por las organizaciones de vendedores de autos usados y que integran un padrón que fue entregado a la Fiscalía con fines de seguridad pública.* 20 mil autos ‘chuecos’ comercializados por vendedores de autos usados están en el padrón entregado a la Fiscalía

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.