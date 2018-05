Con terapia, sanan a hijos de reclusos

Las familias de personas que purgan o purgaron una condena en la cárcel resultan dañadas emocionalmente, principalmente los niños, coinciden criminólogos y psicólogos de la localidad, por lo que consideran que también ellos requieren una terapia que los ayude a superar esa condición.Con el propósito de aminorar los problemas emocionales, un grupo de profesionales está ofreciendo terapias gratuitas.Los especialistas señalaron que los que más sufren son los niños, quienes tienen sentimientos de rencor, rechazo y autoestima cuando sus padres están o estuvieron en la cárcel.“Primero que nada la no aceptación, tienen rencor y principalmente baja autoestima, porque les da miedo lo que va decir la gente y a ser juzgados; tienen tendencias suicidas”, dijo Andrea Lozoya, licenciada en Criminología.Lo anterior es alarmante ya que estiman que más de la mitad de las personas que están internas en algún penal, tienen hijos menores de edad.Lozoya representa a un organismo llamado Especialistas en Análisis y Comportamiento Antisocial, constituido desde octubre del año pasado y dedicado a lo que su nombre indica, así como a la promoción de información relacionada al tema.Actualmente cuentan con un despacho ubicado en la calle Costa Rica 1047, segundo piso, local 5, en su intersección con la calle Niños Héroes, donde tienen capacidad para brindar terapias psicoanalíticas, conductuales e infantiles. Además de servicios de asesoría legal.Como organización decidieron ofrecer a las personas estas terapias de forma gratuita, especialmente a aquellas que tienen familiares dentro del penal, que acaban de purgar una condena o que son víctimas.Respecto a este asunto, relataron el caso de un menor, el cual consideran que es de éxito, pues tras el arresto de una familiar presentaba una conducta violenta.“El niño ya no está enojado, él pensaba que todas las mujeres eran malas, ya tiene calificaciones más altas y ya no dice malas palabras”, relataron, cuidando en lo posible la confidencialidad del paciente.Dijo que era importante considerar ambas partes, pues se han dado casos en dónde el hijo de la víctima ha buscado al hijo del victimario para vengarse.Los interesados en obtener más información pueden comunicarse al teléfono 616-43-87 en un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde; o los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. (Karen Cano / El Diario)

