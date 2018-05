Personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ayer habilitó en el Estado de Chihuahua la recepción de denuncias ante la jornada que se avecina, al desarrollar un predespliegue que incluyó la capacitación de su personal respecto a la regulación que recientemente entró en vigor.Además se informó que el sistema de emergencias 911 coadyuvará en la recepción de denuncias el día de la elección, el primero de julio.Los ciudadanos que deseen presentar alguna denuncia podrán hacerlo a través de la página de internet www.fepadenet.gob.mx, en la aplicación móvil Fepademovil, en la línea telefónica Fepadetel 01 800 833 72 33 o ante el Ministerio Público (MP) de la federación en las subsedes de PGR en esta entidad, instaladas en las ciudades de Chihuahua, Parral y Cuauhtémoc.El delegado de PGR en Chihuahua, Julio Cesar Ulises Chávez Ramos, dijo que el objetivo es que la jornada electoral se desarrolle de forma pacífica y se invita a los ciudadanos a conocer la Ley General en Materia de Delitos Electorales publicada en el Diario Oficial de la Federación.Además invitó a los ciudadanos a denunciar estas irregularidades.El personal hizo un ejercicio de recepción de quejas, simulando llamadas telefónicas, de correos así como acceso al programa Justicia Net y enlaces con otras instituciones de Chihuahua.Integrantes de la Asamblea Municipal Electoral en Ciudad Juárez, así como candidatos y candidatas a puestos de elección popular y representantes de partidos políticos e independientes, recibieron ayer un curso de capacitación sobre delitos electorales, impartida por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).“Venimos a impartir un curso para que los participantes adviertan la importancia del proceso electoral y en pocas palabras sepan qué hacer y qué no hacer para no incurrir en un posible delito electoral”, expréso Antonio Espinoza Ramírez, subdirector de Política Criminal de la Fepade.Dijo que la intención es brindarles las herramientas básicas para que ellos sepan conducir su actuar y no tenga ningún problema.• Recoger o retener credenciales de elector• Alterar el Registro Federal de Electores• Emplear recursos públicos para campañas• Ejercer presión o inducir a los electores a votar o abstenerse de votar por algún candidato o partido político• Realizar o distribuir propaganda electoral durante la jornada electoral• Sustraer, destruir o alterar, o hacer uso indebido de los materiales electorales• Obstaculizar el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a ésta• Divulgar de manera pública y dolosa noticias falsas• Impedir la instalación, apertura de casillas y el conteo de votos

