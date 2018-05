Samuel tiene 65 años y aún sigue trabajando en la obra, tal como le enseñara su padre, quien tenía una constructora cuando él era apenas un adolescente.“Desde los 13 años yo andaba ahí, y era el hijo del dueño así que me enseñaban y todo; ya después trabajé en otros lados”, relató.Samuel consideró que ser albañil no era algo difícil, aunque sí pesado.“Al principio uno no sabe, como en todo, pero después se aprende. Es pesado, cargar los costales de cemento y estar todo el día en esto”, dijo mientras le daba movimiento a su pala.Admitió que su trabajo es de alto riesgo, sin embargo le gusta seguir en ese oficio; “me mantiene activo”, dijo.“Me quebré una pierna, tengo dos costillas rotas, sí me indemnizaron en el Seguro y todo”, dijo.Hoy se conmemora el Día de la Santa Cruz, fecha especial para los trabajadores de la construcción; quienes son católicos celebran con ceremonias y fe, pero para todos es tiempo de festejar porque es el “Día del Albañil”.“En muchas construcciones se llevan párrocos a bendecir y todos comen juntos”, relató Luis Rosas, jefe de seguridad, calidad y medio ambiente de una reconocida constructora de la localidad.Dijo que es común que en las obras, además, se preparen festejos para los empleados, en los que se incluye comida y bebida.“Hay una creencia que si no haces la cruz hay accidentes fatales en las obras, eso piensa la mayoría de los albañiles, y la verdad muchos faltan mañana (hoy)”, dijo.Informes periodísticos revelan que la fiesta de la Santa Cruz tiene sus orígenes en lo que antes era la Festividad de los Mayos, cuando se conmemoraba el tiempo medio de la primavera y se le rendían cultos a la naturaleza, decorando un árbol o un tronco con flores y adornos, en el precristianismo.Con la llegada del cristianismo, la fiesta fue adaptada a la nueva fe y se cambió el tronco por una cruz.Mientras que en México, el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz, se acostumbra también que el propietario de la construcción o el encargado de la obra festeje a sus trabajadores, quienes colocan una cruz, en lo más alto de la construcción.Anteriormente la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), estimó que en la localidad hay cerca de 10 mil personas que se dedican a este oficio.Hoy a las 9 de la mañana, el obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos estará oficiando una misa especial con motivo de este día.Lo anterior será desarrollado en las instalaciones de El Punto, y después de la homilía habrá un desayuno gratis para los festejados. (Karen Cano / El Diario)

