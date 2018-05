Tras la liberación de Juan Antonio Flores Villanueva, acusado como probable responsable del ataque mortal en el Bar “Olé”, el Ministerio Público retomará la carpeta de investigación, dio a conocer el fiscal de Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López, quien aseguró que esta Fiscalía no fabrica culpables.Los abogados defensores de Flores Villanueva sostuvieron que éste era inocente y que todo fue “montado” por las autoridades, mientras que el Ministerio Público (MP) indicó que dos testigos presenciales lo reconocieron como la persona que disparó en el interior del bar y luego se retractaron.Es decir, la acusación se formuló con base a los señalamientos de las sobrevivientes del ataque, sin que la representación social aportara evidencia científica.“Lo que pasó es que solicitamos la orden de aprehensión con base en la declaración y reconocimiento de la pareja de una de las personas que perdieron la vida, la femenina declaró y reconoció —en una diligencia con defensor— al detenido como quien disparó contra varias personas”, expuso Nava López.Agregó que “en la audiencia (de vinculación o no a proceso) la esposa de la víctima compareció de nuevo y mencionó que ya no estaba segura si el detenido era quien había disparado”.A diferencia de la representación social, la defensa del acusado aportó elementos de prueba científica como las imágenes de otro bar con las cuales se acreditó que al momento del crimen el acusado estaba en otro lugar en compañía de varias personas, imágenes que la representación social desconocía.En dos de los videos se observa a Flores Villanueva en el interior de otro bar —La Traicionera, ubicado en la avenida Manuel Gómez Morín—, a las a las 21:16 horas mientras consumía bebidas alcohólicas en compañía de sus amigos al celebrar un cumpleaños.En el tercer video el momento en que decenas de personas salieron corriendo del “Olé”.Además la defensa presentó varios testigos, entre ellos dos de los amigos del detenido con quienes estuvo en “La Traicionera” y uno de ellos es quien conducía la camioneta que fue chocada en el puente del bulevar Independencia y Talamás Camandari, hecho del cual derivó el arresto de Flores.Este último testigo —quien acudió de forma voluntaria a declarar— dijo que después de salir del antro de la avenida Manuel Gómez Morín no fueron a ningún lugar, sólo chocaron.El lunes el Tribunal de Control dictó auto de libertad a Flores Villanueva acusado de haber cometido el atentado en el bar, debido a que no existían pruebas.El domingo pasado a las 00:43 horas se reportó la detonación de armas de fuego y personas lesionadas en la discoteca ubicada en el bulevar Independencia y calle Ejido Reforma de la colonia el papalote.En el lugar murieron Carlos Esteban Camacho Mora y Javier Iván Barrón Moreno y varios clientes resultaron lesionados. Ahora el Ministerio Público continuará investigando, dijo Nava López. (Staff / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.