La detección de placas de cartón clonadas de organizaciones civiles han alertado a la Fiscalía General del Estado (FGE) ya que autos amparados con estos documentos han sido relacionados con la comisión de actos delictivos como homicidio y robo de negocio con violencia.Ante este hecho, los agentes estatales realizarán revisiones a las unidades que porten estas placas o engomados a fin de verificar que correspondan al registro de la organización, y de lo contrario, se procederá al aseguramiento, dio a conocer el fiscal Jorge Arnaldo Nava López.“Ha sido de manera reiterada, sobre todo en los homicidios y robos con violencia que hemos tenido, que son cometidos en estos vehículos sin placas o con estos engomados de las asociaciones civiles; aquí lo más preocupante es que se han asegurado los vehículos con engomados o plásticos clonados, que no corresponden a la base de datos de estas organizaciones”, dijo el fiscal.El problema, precisó el abogado, es que las placas de cartón o engomados en color rojo que están entregando a quienes presuntamente tienen su vehículo en vías de importación legal, no cuentan con mecanismos de seguridad por lo que cualquiera puede realizar una impresión para colocarla en la unidad, precisó el fiscal.“Habrán de reforzarse estas medidas preventivas, las revisiones serán de manera más frecuente hacia estos vehículos; queremos cerciorarnos de la situación legal de las unidades en el país, si es con estos engomados o si son mexicanos y no cuentan con matrículas, para ir enfocando el problema a lo que en realidad perjudica a la seguridad, que son las unidades que circulan sin placas y son utilizados en actos delictivos”, dijo el fiscal. (Luz Sosa/El Diario)

