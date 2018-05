Detienen a ocho por golpear a sus parejas

Seis hombres y dos mujeres fueron detenidos por agentes de la Policía Municipal en distintos hechos, tras ser denunciados por agredir a sus parejas sentimentales, se informó en un comunicado.La corporación detalló que el primer caso de detención se registró cuando agentes realizaban patrullajes en la colonia Aztecas y recibieron un reporte de violencia familiar en un domicilio ubicado en las calles Quetzales y Comitecos.Al arribar al lugar del reporte se entrevistaron con la víctima, que denunció que su pareja sentimental golpeó, motivo por el cual arrestaron al presunto responsable a quien identificaron como Luis Humberto C. R., de 26 años, indicó La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).En hechos similares, ocurrió el arresto de Ismael A. Ch., de 48 años, quien fue acusado por su esposa de agredirla físicamente. Este caso se registró en el cruce de las calles Presa Granero y Presa Centenario de la colonia Independencia.En otro caso, los uniformados detuvieron a una adolescente luego de que su novio les denunciara que le propinó una golpiza tras una discusión de “problemas maritales”.La mujer fue identificada como Laura Jazmín L. I., de 17 años, en el cruce de la calles Cortada Real del Desierto y Senderos de Pedraza, del Fraccionamiento Senderos de San Isidro.Mientras que Pedro Ascensión E. A., de 38 años, fue detenido en el cruce de las calles Tlalpan y Xolostoc, de la colonia Adolfo López Mateos, al haber sido acusado por su pareja sentimental de haberla agredido a golpes.En otra intervención, Osvaldo V. V., de 18 años, fue detenido sobre la calle Juan Aldama, en la colonia Ladrilleras de Juárez, luego de que fue acusado de golpear a su esposa, esto por un problema de celos.El mismo día, José M. P., de 60 años, fue presentado ante un Juez de barandilla por golpear pero a su nuera. La Policía dijo que la agresión fue motivada por “viejas rencillas”. Este caso se registró en la calle Fierro, en la colonia Centro.Oficiales de la SSPM también detuvieron a Eliodoro B. C., de 30 años, por golpear y agredir verbalmente a su pareja sentimental tras una discusión por problemas económicos, esto en el cruce de las calles Rene Mascareñas y Sexta, aunque no se informó colonia.Por último, otra mujer fue arrestada por pegarle a su novio por un problema de celos, siendo identificada como Estrella I. T., de 24 años, quien fue detenida en un domicilio ubicado en la colonia División del Norte.Los detenidos fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar, se informó.

