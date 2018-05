Tienden la mano a tragones compulsivos

Con el objetivo de crear conciencia sobre la problemática de la alimentación compulsiva, el grupo de Tragones Anónimos realizará este sábado 5 de mayo un evento en el que expondrán casos reales y consecuencias que ocasiona dicho trastorno.Mireya Martínez, encargada de difusión del grupo, explicó que hasta noviembre del año pasado en Ciudad Juárez el 72 por ciento de la población tenía sobrepeso, lo que equivale a 7 de cada 10 personas que están casi 10 kilos por encima de su peso ideal.Consecuencias como diabetes, hipertensión, enfermedades gastrointestinales, colitis, reflujos, apnea de sueño, baja autoestima, frustración personal, problemas económicos –ya que se falta al trabajo por problemas de salud–, cuestiones emocionales, familiares, ‘bullying’ y discriminación, son a las que se enfrentan día con día las personas que padecen esta enfermedad.“Yo no cabía en una silla de un cine, de un teatro, de un avión, tampoco podía subirme a un jueguito en los centros de diversiones porque no estaban mis dimensiones hechas para eso”, expresó Martínez.Narró que la importancia de tratar este problema además de la salud es por cuestión de disfrutar más una vida en familia, de correr y hacer actividades que con obesidad el cuerpo no te permite desarrollar.“Nuestro objetivo principal es invitar a la población por medio de testimonios y enseñarles que nuestro método no es estar a dieta, sino llevar una alimentación como debe de ser, cuidando nuestras emociones”, dijo.Martínez explicó que cuidar las emociones es vital, ya que el impulso de comer se da con el enojo, tristeza, aburrimiento y estrés, es cuando se tiende a buscar el refugio en la comida ante algún problema.Dicho evento será en el salón Palacio ubicado en la calle Ramón Rivera Lara 6031 a las 5:00 de la tarde, la organizadora dio a conocer que es gratuito y únicamente por los temas a tratar se pide que acudan sin menores de edad.Tragones Anónimos es un grupo de autoayuda para bajar de peso que inició en la Ciudad de Durango hace más de 30 años y fue un movimiento que recorrió toda la República. Actualmente en Juárez este movimiento tiene 19 años, son cuatro grupos los que trabajan aquí y dos más en El Paso, Texas.De acuerdo con el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED), 30 personas murieron en Ciudad Juárez durante el 2017 por obesidad. (Abril Salgado/El Diario)

