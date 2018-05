Aumentan llamadas falsas a Bomberos

En el primer cuatrimestre del año el Departamento de Bomberos atendió más de 160 llamadas de emergencias falsas, lo que equivale casi al 40 por ciento del total de llamadas en relación con el 2017.De acuerdo con cifras oficiales, en el mes de marzo se recibieron 50 llamadas de esta naturaleza, lo cual, explicó el capitán Miguel Ángel Ramírez Ruvalcaba, coincidió con las vacaciones estudiantiles.“Cuando hay vacaciones los niños empiezan a jugar con los teléfonos, entonces es cuando exhortamos a la gente que en temporadas donde los niños no están en clase hay que estarlos vigilando porque hacen llamadas falsas y empiezan a jugar”, mencionó.El año pasado la corporación registró 415 falsas alarmas, donde los meses que más presentaron esta problemática fueron febrero, abril y marzo con 62, 44 y 42 llamadas respectivamente.Josué Rubén Herrera Olivas, capitán II de Bomberos, expuso que dicho problema se da no solamente en la corporación sino en todas las dependencias que atienden emergencias como Rescate, Seguridad Pública y Tránsito.“Por falta de concientización de la ciudadanía, que no toma en cuenta que hacer una llamada y decir que se está quemando una casa es el despliegue de una unidad que pesa 20 toneladas y seis elementos, un gasto que es innecesario y en su momento cuando es un hecho real ya tenemos un faltante”, expresó.Mencionó que el tiempo de respuesta estimado para llegar a una emergencia es de 10 a 15 minutos de acuerdo con la sectorización que se tiene de la ciudad, sin embargo, si se atiende una falsa alarma se alarga ese tiempo, lo que genera un problema cuando es un incendio real.Herrera puntualizó que por desgracia no siempre son los menores quienes tienen esta tendencia al juego, ya que de acuerdo con una investigación realizada con los radio peradores, de 10 llamadas de falsa alarma que se contestan, 7 de ellas son realizadas por niños y 3 por adultos.Por esta problemática expuso que el área de prevención y capacitación de Bomberos asiste a las escuelas para platicar del tema con los estudiantes, además de que la estación central recibe constantemente visitas de preescolar y se aprovecha para decir a los niños la importancia de no jugar con el 911. (Abril Salgado/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.