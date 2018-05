Paralelo a los problemas que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 42, agremiados del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Sit-Cecytech) recuerdan que 150 de sus elementos en todo el estado están a punto de perder antigüedad de hasta 25 años de labores.Lo anterior en el marco del Día del Trabajo, y luego de que el pasado martes 24 de abril se presentara ante el Congreso una iniciativa de ley con carácter de decreto, con la cual se busca afiliar a los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).El problema es que tienen años trabajando sin seguridad social, pero al ser adheridos a este sistema de salud, no les será reconocida la trayectoria con la que cuentan.“Todos perderán la antigüedad, pero son 150 casos los más graves, ya que ellos cuentan hasta con 25 años de trabajo”, dijo Ángel Martínez, delegado sindical y profesor del Cecytech plantel 14, ubicado en la colonia Villa Esperanza.Desde el año pasado, el gremio dijo que había denunciado haber estado desde la creación del subsistema sin ningún tipo de seguridad social que les ofreciera servicio médico.“Los profesores fueron engañados durante años diciéndoles que ya casi los incorporaban al Issste (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado); sin embargo nunca se hicieron siquiera los trámites para la incorporación”, dijo.Lo más viable para no verse afectados, dijo Martínez, era ser integrados a Pensiones Civiles del Estado, en donde había espacio y facilidades. No obstante, esto resulta más caro al subsistema.Además, con la afiliación, tendrían que trabajar otros 20 años para tener derecho a la jubilación.Fue así como se depositó por parte de autoridades educativas, en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, esta iniciativa en las facultades que le da al gobernador del estado Javier Corral Jurado, misma que solicita su aprobación para la llamada ‘Ley Cecytech’.Información que hizo circular este sindicato, indica que no rechazan la filiación al IMSS, pero que este no es favorable para quienes han trabajado ya desde hace años en el subsistema. (Karen Cano)

