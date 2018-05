Denuncian maestros ataque desde la dirigencia

Maestros adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 42 denunciaron ser víctimas de ‘ataques’ por parte de líderes, luego de haber alzado la voz en contra de los acuerdos realizados con el Gobierno para levantar el paro de labores y la toma de las oficinas administrativas.“Se ha iniciado por parte de la estructura sindical una tremenda campaña de linchamiento contra los maestros de la base que alzamos la voz”, dijo la maestra Patricia Chávez, quien también pertenece al grupo Maestros en Movimiento.El pasado sábado 28 de abril, después de 12 días de haber iniciado las protestas, terminaron al anunciarse una ‘tregua’ por parte del sindicato.Esta tendría como razón el dejar que las demandas de pago de prestaciones llegaran a instancias federales y detener entre tanto las afectaciones a los alumnos y los usuarios de las oficinas gubernamentales.En Ciudad Juárez, ese mismo día, maestras y maestros que estuvieron en el plantón permanente de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, expresaron a sus líderes locales que no querían irse, y que no estaban de acuerdo con lo pactado.Esta situación, dijo Chávez, los ha hecho víctimas de acoso laboral.“No nada más contra mí, sino también contra el profesor Aldo Martínez y dos maestras más que no me autorizaron a dar sus nombres ya que están con miedo y muy afectadas”, dijo.Por ello, pesé a que la estructura sindical decidió no acudir al desfile con motivo del Día del Trabajo realizado ayer, integrantes de Maestros en Movimiento y de Resissste hicieron presencia y frente a los presentes quemaron una playera del SNTE 42.“Vamos a decir que el sindicato acaba de morir, con esto nos lo demuestran, al levantar el paro, al no defender nuestras prestaciones y no salir a protestar este día”, dijo Aldo Martínez.Momentos después, una de las inconformes quemó una camiseta del sindicato frente al templete en donde se encontraban autoridades de gobierno observando la actividad.Este acto generó la movilidad de agentes antimotines, que al escuchar las consignas de protesta se reunieron alrededor de la estructura para resguardarla.“Nosotros creemos que ya se negoció, que Corral pactó con Ever Avitia y que de aquí no va a salir nada. Ya lo que hay que hacer para que esto se retrase es tumbar la Reforma Educativa en el Congreso Nacional, con los diputados y senadores, y después con diputados locales aquí”, dijo Martínez.Después de esto, Rafael Velázquez, otro de los manifestantes, tomó el micrófono durante el desfile exigiendo al gobernador que les pague lo que debe.“Lo único que hizo el Gobierno Estatal fue administrar ese conflicto, porque los maestros del SNTE, salieron del conflicto como entraron, engañaron a la base porque sabían desde el 2015 que las prestaciones que se están peleando solo se pueden si tumban la Reforma Educativa”, dijo.Desde el lunes, los agremiados reactivaron clases y colocaron mantas al exterior de sus planteles educativos, en donde señalaban estar trabajando bajo protesta y seguir en la lucha.