Vinculan a hombre por crimen en 2016

Un hombre fue vinculado a proceso penal ayer por el delito de homicidio calificado, ocurrido en julio del año pasado en el interior de una casa ubicada en el fraccionamiento Hacienda de las Torres.El sospechoso es Juan Daniel Elizalde Hernández.Los hechos sucedieron entre las 23:00 horas del 2 de julio de 2016 y las 03:00 horas del día siguiente en la vivienda localizada en la calle Noria, número 10051-30, cruce con Privada de Andrés.Tres personas golpearon a Víctor Pavón Cruz y lo asfixiaron con un cinturón.El cadáver de la víctima fue localizado tirado en la calle Jesús Moreno Baca y presentaba una bolsa en la cabeza. Al ser ingresado al Servicio Médico Forense (Semefo), fue identificado con el número 812/16 y el médico que practicó la necrocirugía determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.Dos familiares se presentaron al Semefo para identificar el cuerpo, indicaron que se trataba de Víctor Pavón Cruz, de 21 años de edad, que era originario del estado de Veracruz.El Ministerio Público (MP) recabó como dato de prueba contra Elizalde la declaración de una mujer que presenció los hechos.La ex pareja de Víctor Pavón Cruz señaló a la representación social que el 2 de julio del 2016, él le habló para invitarla bailar y ella aceptó.Pavón fue a recogerla y luego fueron a comprar cervezas y se dirigieron a la casa de un amigo de Pavón Cruz, en la colonia Hacienda de las Torres, pero no lo encontraron y optaron por sentarse en una banqueta a esperarlo.Horas más tarde una persona que identificó como “El Chicharito” y vecino del lugar donde se hallaban, los invitó a pasar a su casa y ellos accedieron.La testigo también denunció que dos hombres la violaron y cuando pudo salir del cuarto donde la tenían vio a Víctor sentado en un sillón y escuchó decir a uno de los agresores, tras la golpiza que había sufrido, que ya estaba agonizando y vio cuando le pusieron un cinto en el cuello y apretaron.Al emitir la resolución, el juez de Control Ramón Porras Córdova dijo que no importaba el orden en que fue golpeado la víctima y consideró esa información como datos “periféricos” que no cambian el fondo del asunto porque la testigo ubicó en todo momento a Elizalde Hernández y a ella en el lugar.El resolutor dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la primera diligencia.• El asesinato ocurrió el 2 de juliode 2016, en Hacienda de las Torres• La expareja de la víctima que fueviolada esa noche, presenció elhomicidio

