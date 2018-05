El proyecto “Juárez Iluminado” se canceló porque se estaba utilizando como bandera política, aseguró ayer el alcalde Armando Cabada Alvídrez.“Y no se vale porque es un problema real, serio que tenemos en la ciudad, y presentamos lo que será la solución y esperaremos a que pase el proceso electoral para quitarle cualquier carga política”, declaró.Expuso que tras reunirse con cinco fracciones del Congreso del Estado se acordó mejorarlo, y todo el plan se podría modificar, incluso el financiamiento del sistema.Explicó que después del 1 de julio el proyecto se presentará al Congreso del Estado para que los legisladores, lo enriquezcan, lo avalen y lo aprueben.“Se puede modificar obviamente, en base a lo que propongan los diputados”, manifestó Cabada.Dijo que el plan se afinará con las propuestas de los legisladores, luego se pasará a Cabildo para que se apruebe y posteriormente se enviará al Congreso del Estado para que lo avale.“De eso se trata, de no utilizar este tema como bandera política, y conmino a todos los actores políticos a que presenten propuestas y con eso traten de convencer, que evitemos este tipo de golpeteo que no nos lleva a ningún lado”, manifestó el alcalde.El 17 de abril del 2017 el Ayuntamiento aprobó por mayoría concesionar el servicio de alumbrado público por 15 años a una empresa privada, para ello se iban a comprometer como garantía de pago participaciones federales, lo cual debía ser aprobado por el Congreso del Estado.Sin embargo, el 26 de junio el Cabildo acordó en sesión extraordinaria cambiar el proyecto y se aprobó que el Derecho de Alumbrado Público (DAP) sea la garantía de pago y en caso de que los recursos no sean suficientes se iban a comprometer los propios del Municipio.Luego el 1 de julio del 2017 se lanzó la licitación pública nacional para concesionar el servicio de alumbrado, y siete empresas compraron las bases.La primera junta de aclaraciones se iba a realizar el 21 de julio, pero el 20 de julio el Juzgado Sexto ordenó suspender temporalmente el proceso porque se dio entrada a un amparo contra el proyecto que interpuso la agrupación “Ciudadanos Vigilantes”.El jueves 22 de febrero del 2018, un Tribunal de Circuito desechó la queja de amparo y el Municipio estaba en posibilidad de continuar con el proceso para concesionar el servicio de alumbrado público.La primera junta de aclaraciones se efectuó el 15 de marzo con las empresas participantes, pero como se dio a conocer, la licitación se cancelará para lanzar una nueva a partir del 1 de julio. (Araly Castañón)

