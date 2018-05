Se compromete alcalde a prender luminarias: diputada

El alcalde Armando Cabada Alvídrez se comprometió con la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado a prender las lámparas de la ciudad que están apagadas de noche, declaró la diputada Maribel Hernández Martínez.Explicó que en la reunión que sostuvieron la semana pasada con Cabada, le dijo que las luminarias están encendidas de día y en la noche apagadas, “él no me refutó, y entonces supongo que se quedó por asentado que se van a prender de día”.Afirmó que le sugirieron que antes de lanzar de nuevo “Juárez Iluminado”, se acerque al Congreso del Estado para que “pase como debe de ser”, que esté apegado a todos los ordenamientos y se contemplen proyectos menos onerosos.“Muchos de ellos nos costarían a los juarenses una quinta parte de lo que él propone de estos mil 500 millones de pesos, bien vale la pena que lo revisemos”, mencionó.Expuso que con la decisión del alcalde de cancelar el proyecto “Juárez Iluminado” hasta después de las elecciones “el único ganador ha sido el municipio de Ciudad Juárez”.Anunció que después del 1 de julio, presentará a Cabada varias propuestas, entre ellas una de Ciudadanos Vigilantes, para mejorar el alumbrado público, con costos desde 60 hasta 300 millones de pesos.“¿Qué lo habrá hecho que desistiera?, pues no sé, hay muchas cosas para que ustedes pueden sacar sus conclusiones; ahora se acerca una elección a finales de mayo”, mencionó en rueda de prensa.En representación de la asociación Ciudadanos Vigilantes, José Márquez Puentes, expuso que están satisfechos con la decisión de cancelar “Juárez Iluminado”, porque iba a ser una carga económica fuerte e injustificada para la ciudad.Aseguró que el proyecto no contaba con información detallada de su inversión y ninguna proyección financiera del costo de recuperación.“La inversión iba a ser de más de 5 mil millones de pesos a 15 años, con un pago mensual de 40 millones, que mermaría las escasas finanzas del Municipio y se dejaría de prestar servicios básicos, además como se mencionaba, con un posible moche para el alcalde en turno”, declaró.

