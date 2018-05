'Autorizan' a obreros manifestarse en desfile

Cerca de 25 mil obreros pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) participarán hoy en el desfile conmemorativo al Día del Trabajo.Jesús José Díaz Monarrez, líder del CTM, informó que son 15 organizaciones las que pertenecen a la CTM y a cada una de ellas se le dio la libertad de hacer alguna petición o demanda a las autoridades municipales, estatales o federales.“Se tomó en acuerdo de dárseles la libertad a cada uno de los gremios de las organizaciones de que hagan reclamos, pongan consignas en sus mantas, pero de una forma respetuosa, porque es la autoridad, pudiendo ser enérgicas, pero que sean respetuosas”, aclaró.Ejemplo de ello, mencionó, que serán las peticiones de los transportistas en general, ya que actualmente se elabora una ley de transporte que afecta a las concesiones y su duración en cuanto a los vehículos y qué modelos pueden transitar.Díaz señaló que pese a que han tenido reuniones en el Congreso del Estado, no se les toma en cuenta, por lo que este día algunos de los mensajes de ellos que se leerán en el desfile harán alusión a que el gobernador deje de jugar golf y se ponga a trabajar en la Ley de Transporte en conjunto con transportistas“Ellos están pidiendo participación, o sea, no se oponen a la modificación de la ley, sino que se platique con ellos y se llegue a un acuerdo donde no se les perjudique”, dijo.Otra de las peticiones que abanderará uno de los sindicatos será el tema del salario, ya que la ley Federal del Trabajo y la Constitución contemplan un salario digno y decoroso, y el salario en Juárez ni es digno ni es decoroso, una familia no vive con un sueldo.“Deben de tomarse en cuenta, porque la realidad que estamos viviendo en Juárez es de donde se tiene los salarios más bajos, en todo el estado no puede ser posible que en Ciudad Juárez es donde tengamos los salarios más bajos”, expresó.Finalmente destacó que entre los temas a exponer en el desfile algunos sindicatos manejarán lo relativo en materia de seguridad y recalcó que la única condición es que las peticiones sean respetuosas.

