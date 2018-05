Vinculan a 4 por ataque a ministeriales

Los cuatro presuntos miembros de la pandilla “Los Aztecas” acusados de atentar en contra de agentes ministeriales, fueron vinculados a proceso penal por los delitos de homicidio en grado de tentativa, narcomenudeo y portación de armas de fuego en una maratónica audiencia debido a que el Ministerio Público (MP) presentó más de 30 datos de prueba y dos de los acusados rindieron declaración para asegurar que son inocentes.Los sujetados a proceso son Luis Francisco Rodríguez González, Édgar Arnoldo Randich Rivera, Lizeth del Carmen Guzmán Agosto y Éricka Griselda Solís Álvarez.Al formularles cargos, una agente del Ministerio Público (MP) dio a conocer que alrededor de las 20:10 horas del pasado 19 de abril en una estación de servicio en las calles Libertad y Municipio Libre de la colonia Anáhuac, Rodríguez y Randich, así como otros hombres no identificados dispararon en contra de los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Óscar Fernando Astraín Aguilera, Luis Fernando Coetero Maroto y Jesús Manuel Lazos Salazar.Los responsables de la agresión dispararon con dos armas de fuego tipo fusil con números de serie FFH01181 y FFH155633, respectivamente. Sin embargo, no lograron asesinarlos porque los estatales repelieron la agresión y se resguardaron; uno de los ministeriales resultó lesionado.Después huyeron del lugar y llegaron a las calles Sanders y Ayuntamiento donde presuntamente se encontraban Lizeth del Carmen Guzmán y Éricka Griselda Solís para auxiliarlos a continuar escapándose, a bordo de un automóvil Dodge Neon.Posteriormente, a las 20:55 horas del mismo día, las cuatro personas fueron detenidas en el perimetral Carlos Amaya y calle Balleza, en el Dodge Neon, en donde al parecer se encontró una bolsa con 15 envoltorios con mariguana que pesó 177.09 gramos.Además, presuntamente se halló un fusil de asalto con número de serie FFH155633 equipado con un cargador abastecido con cuatro cartuchos útiles, también otra arma larga con número FFH01181 con dos cargadores, uno abastecido con 10 cartuchos útiles y otro con 30.Los dos hombres fueron acusados de ser coautores en el delito de homicidio en grado de tentativa y a las mujeres se les considero auxiliadoras en esa conducta ilícita. Además los cuatro enfrentan cargos por narcomenudeo en la variante de posesión simple y portación de armas fuego sin licencia.Las dos mujeres declararon ante el Tribunal para señalar que no tienen nada que ver en el atentado. Pero su dicho se consideró aislado, sin otra prueba para confirmarlo.La jueza de Control, Maribel Carrillo Mendoza, dictó vinculación en los mismos términos que acusó el MP y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.