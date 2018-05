Detienen a nueve por violencia familiar

Nueve personas fueron detenidas por agentes preventivos como probables responsables del delito de violencia familiar. Entre los acusados se encuentra un hombre que peleó con su hermano, un hijo que golpeó a su madre y una mujer que agredió a otra por problemas entre pareja, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Arturo Sandoval Figón, vocero de la corporación, dio a conocer las detenciones en orden cronológico.La primera detención fue realizada en auxilio de una mujer que interceptó a los policías en el cruce de las calles América Latina y Esperanza Reyes, de la colonia México 68.La quejosa señaló a Dionisio L. A., de 47 años, quien es su pareja sentimental, como el probable responsable del delito de violencia familiar, ya que sin un motivo alguno la golpeó e insultóJesús Manuel R. V., de 35 años, fue capturado en el cruce de las calles Cinabrio y Perla, de la colonia Libertad, como presunto responsable de la agresión que sufrió una mujer por supuestos celos.En las calles Uruguay y Tlaxcala, de la colonia Hidalgo, fue arrestado Christian Jair L. M., de 18 años, por presuntamente golpear a su hermano.Eduardo G. C., de 38 años, fue detenido en las calles Atenango y Teloloapán, de la colonia Galeana, al ser acusado de golpear a su pareja sentimental al encontrarse en estado de ebriedad.Ebani Alexandra S. A., de 18 años, fue detenida en las calles Francisco Portillo y Primitivo Uro, de la colonia Santa María, ya que presuntamente le causó daños al teléfono de su pareja sentimental mientras la agredía físicamente.En Hacienda de Cuautla y Hacienda de Roque, del fraccionamiento Sierra Vista II, fue detenido Abel C., de 35 años, acusado de golpear a su esposa, con la que discutió.David L. R., de 20 años, fue detenido por agentes preventivos al ser acusado por su propia madre de haberla golpeado, la detención fue reportada en la calle Márqués de Casa Blanca, en la colonia Valle del Marquez.José Guadalupe A. C., de 42 años, fue arrestado en la calle Privada de la Rivera, en la colonia Francisco Sarabia, acusado de golpear a su esposa y por este mismo motivo fue detenido Miguel Y. Z., de 34 años, en la calle Ramón Aranda, en la colonia Barrio Alto.Ocho de los nueve detenidos fueron consignados ante el Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), que determinará si se acredita el delito y su posterior consignación ante un Tribunal de Control.En el caso del hombre que golpeó a su hermano, este fue consignado a la unidad de Lesiones, que dará seguimiento al caso, informó personal de la Fiscalía General del Estado.• México 68• Libertad• Hidalgo• Galeana• Santa María• Valle del Marqués• Sierra Vista II• Francisco Sarabia• Barrio Alto

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.