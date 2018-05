Derechos que se habían revertido a familiares de policías fallecidos serán aprobados nuevamente por el Cabildo, tales como seguridad médica y becas para los hijos de los elementos caídos.Esos beneficios se eliminaron en la administración pasada del Reglamento del Sistema de Seguridad Pública Municipal, en abril del 2016, dio a conocer la regidora coordinadora de la comisión de Salud Pública, María del Carmen Moreno Chávez.“El artículo 15 bis que estaba centrado a dar cobertura sólo en caso de fallecimiento en cumplimiento de su deber a policías, agentes de Tránsito, bomberos y rescatistas, eso se borró”, manifestó.El regidor coordinador de la comisión de Seguridad Pública, Pablo Arana Pérez, expuso que ahora se busca restituir esos beneficios.“Becas, servicios médicos y la pensión también, y lo del seguro de vida, existe ya el seguro de vida”, aseguró.Dijo que en esta administración se han muerte 13 agentes, y a partir del 1 de enero entró en vigor un Fideicomiso para otorgarles a sus familias 500 mil pesos al fallecer en el cumplimiento o no de su deber.Agregó que en este año no ha habido decesos de policías, por lo que el Fideicomiso no se ha activado.La regidora Moreno explicó que le tocó atender un caso de un varón de 15 años, con discapacidad, que no podía recibir servicio médico del Municipio porque ya no existía ese beneficio.“Por eso nos dimos cuenta, y anduvimos viendo en Jurídico, hasta que lo metimos por Cabildo, para que por mientras, le dieran una atención humanitaria, mientras se arregla todo esto”, explicó.Las comisiones que trabajan en estas reformas al Reglamento de Seguridad Pública Municipal son; Salud, Gobernación, Trabajo y Previsión Social, Seguridad Pública y Hacienda.Los ediles acordaron aprobarlas en Cabildo, tentativamente el 18 de mayo en sesión ordinaria.* 13 agentes que han muerto en esta administración* 500 mp cantidad que reciben sus familias en caso de fallecimiento natural o en cumplimiento de su deber* Las comisiones que trabajan para regresar el derecho:1.- Reglamento de Seguridad Pública Municipal2.-Salud3.- Gobernación4.- Trabajo y Previsión Social5.- Seguridad Pública6.- Hacienda

