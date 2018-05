Su vida depende de 228 mp

Bella Nicole es una niña de 3 años para quien seguir con vida significa que su familia consiga 228 mil 500 pesos en tres semanas, para su cirugía y tratamiento que la librará de un tumor en el cerebro llamado neuroblastoma.Antes de que pueda curarse por completo, la niña debe recibir 27 sesiones de radioterapia con las que luego de un año y medio de lucha, esperan que no quede rastro del cáncer.El problema es que estas radiaciones cuestan 198 mil 500 pesos y la anestesia que la pequeña requiere para que le sean suministradas representa otro desembolso de 30 mil pesos, dinero con el que la familia no cuenta.“Me organizaron un boteo la semana pasada. Me recaudaron 2 mil 70 pesos y 17 dólares. Es todo lo que tenemos”, cuenta angustiada Carmen Nayeli Márquez Solís, madre de la menor.Desde su diagnóstico a finales del año antepasado, Bella Nicole recibe su tratamiento en la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical), donde a pesar de la buena voluntad, la organización no le puede ofrecer la radioterapia debido a que más pacientes también requieren apoyo y el dinero no alcanza.La historia de la niña comenzó cuando la niña lloraba y sus padres suponían que sufría de dolores de cabeza, situación que los motivó a buscar la atención de un pediatra sin saber que no era una simple infección de oídos como en un principio el especialista señaló, sino un tumor.El tumor estaba en su cerebro, narra Carmen Nayeli. Para retirarlo, los médicos la sometieron a cinco cirugías que lograron extirparlo todo.“Me dijeron que era muy difícil que se salvara”, recuerda la madre. “Me dieron un diagnóstico aterrador. Primero que nada, teníamos que operarla para ponerle una válvula para drenarle el agua porque el tumor le causó hidrocefalia”.Encima de que no cuenta con recursos para solventar el gasto, la familia no tiene raíces en Ciudad Juárez.Son originarios del Ejido Benito Juárez, situado en el municipio de Buenaventura, de modo que constantemente deben trasladarse entre ambos puntos y ello empeora la situación económica.De hecho, liberar a la pequeña Bella Nicole, que muestra su timidez frente a las cámaras, del cáncer le ha costado a sus padres más de medio millón de pesos, pues cada una de las cinco cirugías supuso un gasto de alrededor de 125 mil pesos que lograron conseguir con gran esfuerzo entre préstamos y la comunidad.Carmen Nayeli debe reunir al menos una parte del dinero que le va a costar el tratamiento de radiación antes del 14 de mayo, día en que está programada la primera sesión.“El doctor dijo que no podíamos esperar más tiempo. Tenemos que ver cómo le podemos hacer. Si no se hace esta radioterapia, es como si todo lo que le han hecho fuera en vano. Su sufrimiento habría sido en vano. El tumor es de los más malos que hay. Si queda algo, vuelve a crecer”, advierte la madre.La mujer apela a la solidaridad de la comunidad para lograr este objetivo, por lo que quienes deseen solidarizarse con su historia pueden contactarla en el teléfono (614) 353-0727.También pueden visitar las oficinas de Apanical, que se ubican en la avenida Ejército Nacional 6325. (Fernando Aguilar)Bella Nicole espera ayuda en el teléfono (614) 353 0727