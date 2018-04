Ciudad de México— Después de clausurar el último periodo ordinario de la actual Legislatura, el Senado de la República dejó abierta la posibilidad de abrir un periodo extraordinario para discutir temas pendientes.Entre estos pendientes está la eliminación del fuero constitucional, cuya minuta remitida por la Cámara de Diputados quedó entrampada en comisiones, y la creación de una Fiscalía General de la República autónoma e independiente.Desde la tribuna, el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa, señaló que probablemente la sesión de este lunes era la última que la actual Legislatura tenía en el Salón de Plenos, sin embargo, no cerró por completo la puerta."Quiero advertirle a mis compañeras y compañeros, si hay un dictamen de aquí al 31 de agosto, que es el último día en que debemos trabajar, habrá periodo extraordinario."Y aquí estaremos como siempre discutiendo, debatiendo, analizando y aprobando lo que se nos someta", ofreció.El coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera, reprochó que la mayoría conformada por el PRI y sus aliados se hayan negado a discutir la reforma al artículo 102 constitucional para crear la Fiscalía General de la República y designar al Fiscal Anticorrupción."El Ministerio Público está en una profunda crisis entre la violencia más grave de la historia, las verdades históricas cuestionadas por la realidad y el uso faccioso de sus indagatorias, aún con eso, se ha impuesto la negativa a concluir las reformas para tener una Fiscalía General con verdadera autonomía", reprochó.El coordinador del PT, Manuel Bartlett, arremetió contra la administración de Enrique Peña Nieto y la falta de correctivos desde el Senado a lo que calificó como graves resultados.Afirmó que el legado del Ejecutivo es una corrupción generalizada y pérdida de soberanía, con un Estado debilitado que gobernó para la elite y abandonó a la mayoría.También, añadió, hubo una impúdica concentración de la riqueza que produjo un millón de pobres más cada año, nulo crecimiento económico, ínfimos salarios, inseguridad, terror y violencia."Ese es el legado del régimen que se extingue, ese es el legado del régimen de Peña Nieto que se extingue apoyado en la legislación sin correctivos, sin ningún correctivo desde este Senado", expuso.El coordinador de la bancada del PRD, Luis Sánchez dijo que el Gobierno de Peña Nieto concluirá dejando una insatisfacción generalizada, distante de un pueblo falto de justicia, agobiando por la violencia, la corrupción y la impunidad."Esta Legislatura concluye sus trabajos ordinarios sin haber nombrado al Fiscal General de la República y al Fiscal Anticorrupción, y de último minuto se nombró a dos nuevos comisionados integrantes del INAI, con marcado sesgo partidista, vulnerando la confiabilidad y credibilidad de ese organismo constitucional, autónomo", acusó.Al clausurar el periodo ordinario de sesiones, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, destacó el trabajo legislativo de la Cámara Alta que le permitió aprobar 31 reformas constitucionales y 75 nuevas leyes durante los últimos seis años.Con la sesión de este lunes, destacó Cordero, se termina el trabajo de dos legislaturas en las que participaron 193 legisladores -78 mujeres y 115 hombres- ocupando 128 escaños debido a las licencias concedidas y los cinco decesos registrados."Aprobamos durante estos seis años, 31 reformas constitucionales y 75 nuevas leyes, de las que destaco: 11 en materia de seguridad pública y justicia, cuatro educativas, cinco político-electorales, dos de telecomunicaciones, 11 que componen el nuevo marco legal energético."(Además) 18 para regular las relaciones económicas, tres encaminadas a brindar mejores condiciones de salud y mejorar al medio ambiente, y seis para mejorar la transparencia y combatir la corrupción", detalló.El Pleno del Senado, añadió, también avaló 519 nombramientos, ratificó mil 31 grados militares y 857 grados navales; aprobó 133 acuerdos internacionales y ratificó 175 designaciones diplomáticas.De cara al proceso electoral que está en marcha, Cordero hizo un llamado a defender las instituciones de lo que consideró como un riesgo de retroceso y socavamiento del orden democrático."Nuestras instituciones no están blindadas, defenderlas y procurarlas es nuestro trabajo diario y continuo, nuestros trabajo es no bajar la guardia ni un instante, el retroceso acecha en cada esquina y es deber moral de todo demócrata proteger a nuestras instituciones republicanas", dijo.

