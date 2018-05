Busca Estado que vayan a clases los sábados

Tras finalizar el paro que mantenían profesores adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 42, autoridades educativas de Gobierno del Estado consideran que se tomen clases los sábados para que los alumnos recuperen los días perdidos.Pablo Cuarón Galindo, secretario de Educación de Gobierno del Estado, señaló que lo anterior es una posibilidad y se está revisando.Sobre el estado actual de las negociaciones comentó que el siguiente paso es reunirse con las áreas jurídicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para encontrar algún mecanismo que permita el pago de las prestaciones reclamadas por el magisterio y que fueron derogadas en la reforma educativa.“El problema no son los recursos. El problema es cómo se enfrenta el jurídico. Teniendo el mecanismo, el Gobierno lo paga”, declaró.Cuarón Galindo dijo que no puede erogarse una prestación que no está en el marco de la ley, pero reiteró que esto lo determinarán los criterios jurídicos.Respecto a los adeudos de salarios que competen al Estado aseguró que ya no quedan deudas pendientes.Ayer el secretario de Educación del Estado compareció ante los miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a quienes informó sobre la problemática, a solicitud de la iniciativa privada.Pablo Cuarón mencionó que no se considera descontar a los profesores los días que permanecieron en protesta, pues se pretende que repongan los días que no estuvieron en las aulas.Martín Alonso Cisneros, coordinador en turno del CCE, refirió que la posición de la cúpula empresarial es que se respeten los derechos de los maestros y que no se afecte el desarrollo escolar de los estudiantes.Tras 12 días de pernoctar en la unidad administrativa de Gobierno del Estado el sábado 28 de abril cientos de maestros agremiados al SNTE Sección 42 se retiraron porque el sindicato lo solicitó.

