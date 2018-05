Tumban 'montaje' por tiroteo en bar

Un Tribunal de Control dictó ayer auto de libertad al hombre acusado de haber cometido el atentado en el bar “Olé”, donde dos personas murieron y unas ocho resultaron lesionadas, debido a que no existían pruebas.Desde un inicio, la defensa señaló a Tránsito y a la Policía Municipal de realizar un “montaje”.Después de ver videos y escuchar la declaración de testigos, entre ellos la esposa de uno de los asesinados quien se retractó ante el Tribunal al decir que no recordaba que el detenido Juan Antonio Flores Villanueva fuera quien disparó, el juez concluyó que se cometieron los delitos pero no hay pruebas para decir que Flores es uno de los presuntos responsables.El juez Juan Melitón Hernández Ponce ordenó poner en libertad Juan Antonio –quien también responde al nombre de Pedro Antonio Flores Villanueva–. Él continúa internado, fue sometido una cirugía por el balazo que por la espalda le dio un agente de Tránsito y al parecer va a requerir de una segunda operación.El domingo 22 de abril a las 00:43 horas se reportó la detonación de armas de fuego y personas lesionadas en la discoteca “Olé”, en el bulevar Independencia y calle Ejido Reforma de la colonia El Papalote.En el lugar, donde se encontraban de 700 a 750 clientes, fueron asesinados Carlos Esteban Camacho Mora y Javier Iván Barrón Moreno, y varios clientes resultaron lesionados.La acusación en contra de Flores Villanueva corresponde al delito de homicidio simple y lesiones de tres personas, porque al momento de integrar la carpeta de investigación el Ministerio Público (MP) únicamente tenía información sobre tres heridos; poco a poco los familiares de los lesionados fueron compareciendo hasta sumar ocho.Flores fue detenido luego de que ocurrió un accidente vial en el puente de bulevar Independencia y Talamás Camandari, el mismo 22 de abril.El agente de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) Omar Ramírez Ruelas reportó que unos ciudadanos le avisaron que había sucedido un percance vial y él acudió a las 00:41 horas, encontró un Jeep Grand Cherokee gris con engomado ‘pafo’ número 007511 y al acercarse dos hombres descendieron y empezaron a correr.El oficial también documentó en un parte informativo que alcanzó a ver que uno de esos hombres portaba un arma de fuego, por lo que le ordenó que se detuviera pero el civil le apuntó y él desenfundó su arma de cargo, le disparó y luego se protegió atrás de la patrulla.Minutos más tarde agentes de SSPM arrestaron a Flores Villanueva y Ramírez Ruelas lo identificó como quien le había disparado.Sin embargo, el arma asegurada era de postas, y ante el juez la esposa de una de las víctimas mortales, Carlos Esteban Camacho Mora, declaró que Flores Villanueva no era la persona que le había disparado a su pareja, aunque ante el MP lo había reconocido como el agresor.La esposa de la otra víctima mortal describió ante el MP una media filiación del homicida muy diferente a la de Flores.En uno de los videos presentados por la defensa ante el Tribunal se observa a Flores Villanueva en el interior del bar “La Traicionera”, ubicado en la avenida Manuel Gómez Morín, el 21 de abril a las 21:16 consumiendo alcohol en compañía de sus amigos.Una de estas personas también se presentó ante el juez para decir que alrededor de las 00:15 horas del 22 de abril él se sintió mal y se retiró del antro en compañía de Flores y después de eso chocaron, pero nunca visitaron el bar “Olé”.Mientras que los testigos presenciales de la balacera registrada en el “Olé” indicaron que desde las 22:30 horas las personas que dispararon ya estaban en ese establecimiento.

