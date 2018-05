Una bebé de un mes de nacida murió y dos personas más permanecen en terapia intensiva, luego de que fueron embestidas por una camioneta en la colonia Galeana, en el poniente de la ciudad.Los hechos sucedieron el pasado domingo a las 2 de la madrugada en la calle Teloloapan, donde la persona que conducía el vehículo, y quien no ha sido identificada aún, atropelló a toda la familia, informó Ricardo Soto, tío de una de las víctimas.Como resultado, Luna Guadalupe Duques Soto, de 18 años, presenta cuatro fracturas en la cabeza y está en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio a conocer.De acuerdo con la fuente, el hijo de esta mujer, Abdiel Zahir Duques Soto, de 2 años, también está hospitalizado en la misma unidad, mientras que el esposo de ella y padre del menor, Jerson Daniel Esquivel Ortiz, de 22 años, fue dado de alta, pero sufrió varios golpes en el cuerpo.La versión de los familiares refiere que los padres e hijos caminaban acompañados de otros parientes sobre la estrecha banqueta de la calle Teloloapan cuando se percataron de que una camioneta era conducida en forma de zigzag en el sentido oriente-poniente.Según esta historia, cuando vieron que se acercaba cada vez más hacia ellos, la madre de Jerson Daniel y una niña alcanzaron a correr para resguardarse, pero los otros no corrieron con la misma suerte. Luna Guadalupe llevaba en una carriola a Abdiel Zahir cuando, tras una maniobra del conductor implicado, ambos fueron arrollados sobre una calle perpendicular de terracería en donde terminó el vehículo, dijo su tío.Además, señaló, al ser embestido, a Jerson Daniel se le fue de los brazos la pequeña —que, dijo, no tenía nombre ni acta de nacimiento todavía—, por lo que, según Soto, salió proyectada varios metros más adelante antes de golpearse contra el suelo y morir.“Jamás pensaron que la troca se iba a meter hasta allá, porque de hecho está muy lejos. (La camioneta) Se metió hacia la calle de terracería. Los embistió. Embistió al niño, a otra niña de 12 años, al esposo de mi sobrina que traía la bebé en brazos”, comentó.El tío de Luna Guadalupe dijo que en el lugar donde terminó impactándose la camioneta, una especie de terreno fangoso que queda después de una pronunciada pendiente, se encontraban dos mujeres a bordo.“Esas muchachas no están detenidas porque no hay delito qué perseguir. Según Tránsito, no tenían evidencias de que ellas habían sido, pero sí estaban arriba de la camioneta. No hay evidencia porque ellas no iban manejando”, refirió.Alexandra Solís, portavoz de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), indicó que el peritaje oficial estableció que la persona que aparece como responsable de los hechos, de quien no proporcionó información adicional, escapó de la escena tras impactar la unidad.Solís indicó que este vehículo es “una camioneta color oscuro” que quedó en el lugar de los hechos, pero no ofreció más detalles ni tampoco mencionó cuál es la otra calle donde se registró la fatalidad.Soto dijo a El Diario que Jerson Daniel se presentó ayer en la Fiscalía General del Estado (FGE) para aportar su declaración y que la camioneta con la que la familia fue atropellada fue retirada por una grúa horas más tarde del incidente.Aseguró que, a pregunta expresa, el día de los hechos, un agente de Tránsito les comentó a los parientes de las víctimas que la camioneta no contaba con ningún reporte de robo.