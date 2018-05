Arrestan a sospechosos de crimen

Tres hombres fueron detenidos como sospechosos de un homicidio y las lesiones ocasionadas a un menor de edad el jueves pasado, datos no oficiales indican que esos hechos están relacionados con un atropello.Los acusados son Óscar Axel González Guzmán y los hermanos Sergio César y Ricardo Alberto Hernández Flores.Los hechos que se les atribuyen sucedieron el pasado 26 de abril, aproximadamente a las 20:30 horas, cuando Óscar Axel llegó al exterior de una casa ubicada en la calle Puerto Niza donde se encontraba el menor de edad Gerardo Aguirre de Santiago, a quien al parecer le lanzó un golpe.En ese momento ya estaban en el lugar un grupo de personas, entre ellos los hermanos Hernández así como Karen Jared Márquez, apodado “El Pimpón” y otras personas no identificadas, quienes golpearon a Gerardo Aguirre hasta el grado de provocarle equimosis en ambos ojos con presencia de hemorragia conjuntival del ojo derecho; herida cortante en pómulo izquierdo; equimosis en tabique nasal y en la región posterior del cuello; escoriaciones y estigmas ungueales en cuello y escoriaciones por fricción en el codo derecho.Esas lesiones se clasificaron como aquéllas que no ponen en peligro la vida y tardan menos de 60 días en sanar.Al momento que el adolescente era golpeado, llegó su hermano Adrián Aguirre de Santiago para defenderlo pero al ser agredido presuntamente por los ahora arrestados, se regresó a la camioneta y se fue.En las calles Puerto Dover, Puerto Taláis y Montes de Oca fue interceptado por los ocupantes de un automóvil blanco y de una Ford Explorer negro, y lo privaron de su libertad.Adrián Aguirre de Santiago fue localizado sin vida el pasado 27 de abril, en las calles Puerto Dover y Salvárcar, de la colonia Praderas del Sauzal. (Blanca Elizabeth Carmona)

