Cuatro personas fueron detenidas en el estacionamiento de un supermercado cuando presuntamente distribuían cocaína. La denuncia fue presentada por un ciudadano al que confundieron, pensaron que él iba a recoger la mercancía.Los arrestados son Bertha Alicia González González y Susana Gómez Orona quienes fueron acusadas del delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y la variante con fines de distribución; así como Luis Miguel Nieto Chacho y Octaviano Celis López, acusados del mismo ilícito pero en la variante de comercio.La noche del jueves pasado agentes de la Policía Estatal Única (PEU) División Investigación circulaban por las calles Misión de Diego de Alcalá y Camino Viejo a San José, cuando una persona que sólo se identificó como Ricardo los interceptó para decirles que necesitaba hacer una denuncia anónima.El ciudadano señaló que al salir del supermercado Smart, ubicado en la avenida Ejército Nacional y Misión Diego de Alcalá, en la colonia Partido Iglesias, cuando se dirigía a su vehículo, una mujer que estaba junto a una pick up Ram, de color gris, cuatro puertas y modelo reciente, le preguntó “tú eres el que hizo el encargo”.A lo que el denunciante respondió “cuál encargo” y la mujer respondió “pues el de la coca”, al tiempo que le mostró una bolsa transparente conteniendo varios envoltorios.Ricardo hizo caso omiso y se retiró del lugar. Después interceptó a los policías estatales, quienes acudieron a las 20:18 horas al lugar e identificaron la pick up, la cual portaba las placas EE-85809 del Estado de Chihuahua.Ese vehículo era tripulado por dos mujeres y en el exterior estaba Luis Miguel Nieto.Los policías se acercaron, decomisaron la bolsa que contenía 28 dosis de cocaína. En la pick up hallaron ocho dosis de la misma droga y en un Chevrolet Aveo guinda con matrículas EKE-9474 del Estado de Chihuahua que era guiada por Octaviano Celis y en la que viajaba Luis Miguel, al parecer se localizaron seis envoltorios más de cocaína.Ese mismo día a las 20:30 horas, se formalizó la aprehensión de las cuatro personas La jueza declaró legal la detención. (Blanca Elizabeth Carmona)

