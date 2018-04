El hombre que presuntamente asesinó a su pareja sentimental, este fin de semana quedó a disposición de un Tribunal de Control que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.El sospechoso es Mauricio Holguín Romero, quien únicamente fue acusado del delito de homicidio calificado. Aunque la autoridad preventiva informó que él había inhumado e incluso exhumado el cadáver, esto no fue señalado por el Ministerio Público (MP) en la primera diligencia instruida contra Holguín.El fiscal a cargo de judicializar la carpeta de investigación le informó a la jueza de Control Brisa Yadira Meraz Mendoza que entre las 00:00 y las 02:00 horas del pasado 22 de abril en el interior de una casa ubicada en la calle Eduviges Rey de Valdez, número 9552, de Infonavit Juárez Nuevo, Holguín Romero privó de la vida a Teresa Amelia Camargo.Presuntamente Mauricio Holguín le obstruyó las vías respiratorias a la víctima. Al practicar la necrocirugía, se determinó que la causa de muerte de Teresa Amelia fue asfixia por sofocación.Al momento en que policías municipales llegaron a la escena del crimen, localizaron el cadáver sobre una cama tapado con una sábana y al parecer a los municipales Mauricio Holguín les dijo que su mujer se había caído de una silla.Los hechos fueron clasificados como homicidio calificado contemplado en los artículos 123, 125 y 136 fracción VI del Código Penal del Estado de Chihuahua.En el 136 se establece “el homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en perjuicio de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, o de periodistas…”. Y en la fracción VI dice “por el medio empleado: se causen por inundación, incendio, explosivos, o bien por envenenamiento, asfixia, tormento o por medio de cualquier otra sustancia nociva para la salud”.La audiencia de vinculación o no a proceso de Holguín se llevará a cabo el próximo miércoles a las 10:45 horas.• El pasado 22 de abril en el interior de una vivienda en Infonavit Juárez Nuevo, Mauricio Holguín Romero habría asesinado a Teresa Amelia Camargo, su esposa• La mujer falleció por asfixia por sofocación• Cuando llegaron los policías a la casa, encontraron el cadáver sobre una cama tapado con una sábana• El hombre les dijo que la mujer se había caído de una silla• Los hechos fueron clasificados por el MP como homicidio calificado• El acusado no rindió declaración, pero datos extraoficiales indican que sí dio su versión de los hechos al MP• La audiencia de vinculación o no a proceso de Holguín se llevará a cabo el próximo miércoles

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.