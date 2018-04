La Primera Sala Penal revocó un auto de no vinculación a proceso que se había dictado a favor de un padrastro acusado del delito de violación con penalidad agravada.En enero pasado un Tribunal de Control dejó en libertad a Martín de la Cruz Martínez al determinar que no había datos para considerar que ocurrió un delito, pues ante el juez, la víctima afirmó haber mentido ante el Ministerio Público (MP).Pero esta última autoridad presentó un recurso de apelación y la Primera Sala echó abajo la resolución del juzgado de primera instancia y en su lugar dictó auto de vinculación a proceso y ordenó la imposición de medidas cautelares a Cruz, quien ahora está prófugo de la justicia.De acuerdo con la formulación de cargos presentada por el MP, una de las violaciones sucedió un día de septiembre del 2017 en el interior de una casa ubicada en el fraccionamiento Gómez Morín. El otro ataque se dio en en agosto del mismo año contra una menor de 13 años de edad.En el certificado médico se determinó que la menor presentaba secuelas médicas y psicológicas del ataque.El 19 de septiembre, la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– le dijo a su madre que Cruz Martínez la había violado y posteriormente se interpuso la denuncia.Sin embargo, al rendir declaración ante el juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar, la víctima dijo que había mentido porque su mamá era maltratada por Martín de la Cruz Martínez y para que esa relación terminara se le ocurrió decir que su padrastro la había violado.La menor le indicó al juez que ella inventó el hecho del 17 de septiembre del 2017 y después su madre y una agente del MP acomodaron el resto de la historia.En su resolución el juez le dio valor a la declaración que la menor rindió ante él y desechó la versión expuesta por la adolescente ante el MP así como los certificados médicos y psicológicos. Además de desechar que la menor podría haber sido coaccionada para cambiar la versión al referir que ante él la menor fue clara y precisa en afirmar que Cruz no le había causado ningún daño.Sin embargo, el pasado 12 de abril un magistrado estatal echó abajo el auto de libertad y en su lugar dictó auto de vinculación a proceso y fijó una audiencia que se llevó a cabo la semana pasada, pero el acusado no se presentó, el juez lo declaró sustraído y la agente del MP pidió que la audiencia cambiara de pública a privada y sin la presencia del abogado defensor de Cruz para solicitar una orden de aprehensión.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.