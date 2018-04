Recuperan juarenses el Parque Central

Luego de 6 meses de haber permanecido cerrado, ayer cientos de juarenses recuperaron uno de los principales espacios públicos de la ciudad: el Parque Central Poniente. Aunque de manera incompleta.“Yo venía a correr aquí todos los días, pero estos meses tuve que meterme al gimnasio pues no existen muchos lugares dónde hacer ejercicio al aire libre y éste es el que me quedaba más cerca”, dijo Verónica, quien ayer regresó al recinto junto con sus nietos.La visitante dijo que luego de tanto tiempo de no contar con ese espacio, le parece evidente la necesidad de más lugares así.“Estaba muy fea ya el agua, era necesario que atendieran”, dijo.Alba Cardona, subsecretaria de Desarrollo Social en la Zona Norte, informó que las obras de remodelación que iniciaron el 30 de octubre del año pasado, se encuentran terminadas en un 80 por ciento.Sin embargo, aseguró que el lugar ya es apto para recibir visitas sin que represente algún peligro.“Todavía faltan cosas que vamos a hacer, como la tirolesa, que ya la están instalando, y otras (…) el área de los ejercitadores no está terminada porque falta una malla, pero ya pueden venir y hacer ejercicio ahí”, dijo.El 25 de septiembre del año pasado, un mes antes de iniciar los trabajos, Obras Públicas de la Frontera había informado que este proyecto de rescate y mejoramiento contaba con una inversión de 20 millones de pesos.El mismo incluía el rescate del lago, la reparación de la planta tratadora que lo abastece y las áreas verdes, así como la instalación de un gimnasio al aire libre y una tirolesa, la reconstrucción de los embarcaderos y colocación de más mobiliario y juegos infantiles.Hasta ayer, la tirolesa aún no era colocada, aunque el agua de los lagos ya no tiene mal aroma ni coloración verdosa. En el área de la jirafa, que también se había indicado sería remodelada, sólo fue observada la novedad de la pintura en la estructura donde se resguarda del clima, pero sigue viviendo en arena.Pero sigue sin césped como se había indicado. Cardona dijo que las áreas verdes aun no están terminadas y que son parte de las atenciones que faltan por brindarse.“Yo vine con mi familia, se ve bien todo, y se ve mejor que antes. Estuvo bien que lo cerraran porque lo volvieron a restaurar, pero estuvo cerrado mucho tiempo; me imagino que lo abrieron por el Día del Niño, no porque esté listo”, dijo Luis Alfredo Gallegos, quien ayer acudió con su familia a los festejos.Agregó que este es uno de los pocos lugares a donde salían a pasear, pero desde que se cerró no iban a otro sitio. “Hacen falta más espacios, para que haya más diversión”, dijo el padre de familia.Ayer, con motivo de los festejos, se colocaron módulos o estaciones de actividades como pintura sobre fomi y cartón, juegos de mesa, brinca brincas inflables, creación de títeres, pintacaritas y hasta un domo interactivo con proyecciones de ciencia y tecnología para menores. (Karen Cano / El Diario)