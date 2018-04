En esta ciudad hay al menos 54 mil 595 niños de 3 a 5 años, que deberían de estar en preescolar, pero no lo están, revelan estadísticas que posee la Red por la Infancia de Ciudad Juárez.Para las autoridades educativas, el hecho es sumamente grave, pues es la etapa principal en la que los niños obtienen bases para toda su carrera estudiantil y parte fundamental de su desarrollo.“Es importante que los niños cursen los tres grados de preescolar, porque son las bases de toda su formación. Que entren al kínder directamente al segundo o al tercer grado es equivalente a querer meterlos a primaria sin haber cursado primero”, dijo Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte.Para Teresa Almada, directora de Casa Promoción Juvenil, el problema es multifactorial, y abarca aspectos que van desde la pobreza, hasta la imposibilidad de asegurar un espacio dentro de preescolar a todos los niños de la ciudad.“Históricamente tenemos un rezago de muchos años, la existencia de preescolares es poca comparada con las necesidades que hay, no hay una cantidad de preescolares para garantizar que todos los niños entren, apenas estamos avanzando en el tercer grado”, dijo.Por otro lado, las mismas estadísticas reflejan que hay 4 mil 798 niños en edad de primaria, y 5 mil 122 en edad para estudiar secundaria, que tampoco están registrados en ninguna escuela.Es decir, que en contraparte de la población de alumnos de nivel básico que es de 290 mil niños y adolescentes, existen otros 64 mil 515 que no estudian, según la estadística, otorgada la Red por la Infancia por parte de la Unicef.“Hay una problemática cada vez mayor de abandono de la escuela, especialmente de la secundaria. Tenemos alta deserción y expulsión, y es algo que nos preocupa; a nuestros centros están llegando niños de 12 y 13 años que no saben leer y escribir”, relató.A esta situación, dijo, se le suma que las familias se están concentrando en el suroriente de la ciudad, donde paradójicamente hay menos escuelas.Esto pudo ser observado durante las inscripciones desarrolladas en febrero de este año, en dónde se dio a conocer el caso de al menos 2 escuelas que dejaron a decenas de niños sin espacio.Una fue la Escuela Primaria Federico de la Vega, situada en Cerradas de San Pedro, la cual aún toma clases en aulas móviles, y sin embargo, las madres de familia expresaron era la única opción a la que podían acceder.Otra fue la Escuela Primaria Plan de Ayala, ubicada en Praderas del Sol, en donde alrededor de 100 niños se quedaron sin espacio este ciclo escolar. Ambas están situadas al suroriente.“Es una población creciente que no está entrando a la escuela, vemos mucha más en la zona suroriente, la lejanía de las escuelas, tienen que atravesar lotes baldíos inmensos, casas deshabitadas, hay una situación amenazante sólo para poder llegar a clases”, dijo.Por ello consideró que era de extraurgencia generar políticas públicas que pudieran asegurar que los niños tuvieran oportunidades de ingresar a la educación, pues también el no tener dinero para pagar inscripciones alentaba a los padres y madres de familia a no llevar a sus hijos a la escuela.

